Vodafone proposa als sindicats rebaixar l'ERO fins els 1.000 acomiadaments

La direcció de l'empresa de telefonia Vodafone a Espanya ha proposat als sindicats que l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) presentat afecti un màxim de 1.102 empleats, dels quals 1.000 serien acomiadats i 102 s'hi podrien acollir voluntàriament. La proposta inicial de la companyia era de 1.198 acomiadaments.

Els 102 empleats que es poden acollir de manera voluntària a l'ERO hauran de tenir almenys 55 anys el 2020 i haver treballat a Vodafone més de deu anys. La primera intenció de l'empresa no incloïa acomiadaments voluntaris. Segons Vodafone, la proposta admetrà el total de sol·licituds voluntàries a l'expedient fins al màxim de llocs de treball afectats per divisió, i amb dret a veto per part de l'empresa.

La proposta actual s'emmarca en la mesa de negociació de l'ERO entre la direcció i el comitè d'empresa. Empresa i sindicats estan en procés de converses per intentar arribar a un acord. Vodafone va anunciar l'ERO el mes de gener passat.

En la nova proposta, l'empresa també ha augmentat les indemnitzacions als treballadors afectats, que passen dels 50 dies de salari per any treballat amb un màxim de 30 mensualitats a la mateixa xifra però amb un màxim de 33 mensualitats. Els treballadors que deixin la companyia voluntàriament, però, no rebran cap indemnització i estaran coberts pel pla de prejubilacions, que els oferirà complements als subsidis d'atur per arribar al 85% del salari fix net i el 50% del salari variable.

La proposta de la direcció també inclou el compromís de no presentar cap més ERO fins al 31 de març del 2021.