Volkswagen afronta el primer gran judici pel Dieselgate

El grup automobilístic alemany Volkswagen va iniciar ahir el primer dels grans judicis que haurà d’afrontar pel trucatge de milions de vehicles per haver amagat les seves veritables emissions contaminants, l’anomenat Dieselgate. En aquest cas són els inversors, amb Deka Investment com a principal accionista, els que han demandat el consorci. Reclamen indemnitzacions per danys i perjudicis per un import de 9.000 milions d’euros perquè consideren que Volkswagen va informar massa tard el mercat de la manipulació.

El cas el dirimirà el Tribunal regional de Brunsvic, que haurà de determinar si Volkswagen hauria d’haver informat de l’engany davant dels mercats financers per evitar pèrdues als accionistes. Deka no només denuncia el grup Volkswagen, sinó també el seu accionista i marca del grup Porsche. El que es pretén amb el judici és rebre una compensació per la caiguda de l’acció patida per VW arran del Dieselgate. El cost per al grup -amb diverses marques tocades per l’escàndol- ascendeix a 27.400 milions d’euros, entre les multes i la crida a revisió de vehicles. Volkswagen nega haver comès un error en matèria de divulgació.