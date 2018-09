Vueling tornarà a repensar l'operativa després d'un estiu de retards i cancel·lacions

Després d'un estiu de retards i cancel·lacions, Vueling torna ara a analitzar la seva operativa "per adaptar-la a l'entorn" de cara a l'estiu vinent. Així ho ha confirmat l'aerolínia aquest dijous en la presentació dels nous models d'avions Airbus A320neo que incorporarà a la seva flota. Segons el director comercial de Vueling, David García, el sector de les aerolínies ha tingut un estiu "complicat" per l'augment de la congestió de l'espai aeri. "Els ha passat a totes", ha insistit el directiu.

La companyia amb base a l'aeroport del Prat ja va haver de repensar la seva programació després de l'estiu del 2016. Aleshores la companyia va intentar prioritzar algunes rutes, augmentar el temps entre vols per tenir més coixí i minimitzar els retards, així com apostar per créixer més durant la temporada d'hivern que a l'estiu. García ha assegurat que l'empresa compta amb 30 tripulacions addicionals i nou avions de reserva –"el doble que al sector"– per fer front a aquesta situació.

Durant les temporades baixes com l'hivern, Vueling passa a operar prop de 400 vols diaris respecte als 700 que gestiona durant l'estiu i, segons el directiu, en les últimes setmanes l'aerolínia ha millorat la seva puntualitat. García ha recordat que durant l'estiu el 48% dels vols han patit retards per les regulacions del trànsit aeri, mentre que l'any passat només van estar afectades el 17% de les rutes per aquest motiu.

Vueling també ha repetit la demanda de l'Associació de Línies Aèries (ALA), que la setmana passada va urgir l'administració a buscar solucions de manera conjunta a la situació actual del sector. "Estem treballant amb les autoritats perquè canviïn les coses", ha afegit García.

Nous avions i tarifes

A banda de fer balanç de l'estiu, Vueling ha presentat els nous avions Airbus A320neo que ja ha començat a incorporar a la seva flota. Ja en té dos d'operatius, i en els pròxims tres anys l'aerolínia n'adquirirà fins a 47. Aquest model és menys contaminant i, per tant, es vol anticipar a les mesures de la Unió Europea per reduir el nivell d'emissions de la indústria aeronàutica, una de les més contaminants del món. A més, les noves aeronaus també reduiran en un 50% l'impacte del soroll sobre els municipis veïns dels aeroports i incorporen endolls a tots els seients.

L'aerolínia també ha afegit canvis en les seves tarifes de preus. D'aquesta manera, Vueling diu adeu a la tarifa 'premium' Excellence, adreçada al viatger de negocis, i introdueix dues opcions més. La tarifa Family oferirà un mostrador reservat a les famílies amb fills, que podran facturar una maleta de 23 quilos, embarcar abans i asseure's junts dins l'avió per uns 20 euros més que la tarifa bàsica de l'aerolínia. D'altra banda, la tarifa Timeflex vol captar el viatger de negocis de la pime i permetrà canvis il·limitats en el bitllet, a banda d'altres extres com l'embarcament prioritari o l'elecció de seient, per uns 25 euros més que la tarifa més barata de Vueling.