Wayne Griffiths presidirà Seat

Nou mesos després, Seat tindrà nou president. L’escollit és Wayne Griffiths, segons ha pogut confirmar l’ARA amb diverses fonts. Fins ara, Griffiths era el vicepresident comercial de Seat i, alhora, el conseller delegat de Cupra, la puixant marca esportiva de la companyia.

Griffiths assumirà les regnes de la principal empresa industrial de Catalunya en un moment molt complicat. Després d’anys registrant rècords de beneficis, les noves tendències del sector, la creixent pressió sancionadora contra les emissions contaminants i els dubtes del hòlding Volkswagen respecte a la marca catalana han posat Seat en una situació molt delicada.

Seat portava des del gener sense un president en plenes funcions. Des de la marxa del venerat Luca de Meo, el càrrec l’ha ocupat de forma interina l’alemany Carsten Isensee. Pel camí, De Meo s’ha endut a Renault alguns dels principals directius de Seat i, segons algunes fonts, sembla que l’expresident de Seat també va sondejar Griffiths, que ha decidit quedar-se a Martorell.

La situació actual de Seat, segons expliquen fonts pròximes a la companyia, és la d’un vaixell sense capità. A Isensee se li estaven obrint molts fronts i això també ha fet que hi hagi més pressa per nomenar el nou president. Previsiblement, la decisió es farà oficial en els pròxims dies. Consultada per aquest diari, la companyia no va voler confirmar el nomenament i es va limitar a dir que anunciarà el nom del nou president en el “moment adequat”.

L’elecció de Griffiths podria satisfer els sindicats, que demanaven que la cadira l’ocupés algú provinent de l’àrea comercial en lloc de la financera. “És un home amb bones idees i és el més semblant a De Meo per seguir l’estratègia de la companyia”, explica una de les persones consultades. De tota manera, altres veus són més escèptiques i consideren que no és algú que, si cal, pugui plantar cara a Wolfsburg, que és on té la seu central el grup Volkswagen i des d’on es prenen les grans decisions.

Ara mateix, Seat no té en marxa cap estratègia clara per al cotxe elèctric (només ven un model, el minoritari Mii), i això li suposarà importants sancions. Aquest mateix mes ha entrat en vigor la nova normativa europea d’automoció, que aplica importants sancions als grups que superin les emissions permeses. Això afectarà greument l’automobilística, que aquest any podria pagar uns 400 milions d’euros en multes per aquest motiu, segons estimacions de la mateixa companyia.

Abans de l’estiu, Seat va anunciar una gran inversió de 5.000 milions fins al 2025 per electrificar els models que surtin de la fàbrica de Martorell. Aquests ajuts, però, estan condicionats al fet que la companyia rebi recursos o col·laboració de l’administració. La firma no va especificar en què s’haurien de concretar aquests ajuts.

Seat ha sigut tradicionalment una marca orientada al volum, és a dir, a la venda massiva de cotxes amb poc marge de benefici (l’any passat, tot i ser rècord, Seat va guanyar tan sols 704 euros per cada cotxe venut). Últimament, Volkswagen ha volgut potenciar la marca esportiva Cupra, que permet vendre cotxes amb un marge de benefici molt més sucós. En algun moment, Volkswagen va estudiar fins i tot liquidar la marca Seat i fer que tots els cotxes fossin Cupra.

No obstant, a dins de la companyia aquesta estratègia genera dubtes per dos motius: el primer, que Cupra encara ven pocs vehicles (40.000 l’any passat, lluny del mig milió de Seat), i el segon, que aquesta estratègia suposaria una reducció massiva de plantilla, ja que es fabricarien molts menys cotxes.

De moment, almenys, Volkswagen ha decidit mantenir les dues marques, però hi ha dubtes de fins a quin punt Cupra anirà menjant-li el terreny a Seat. I a tot això s’hi suma una tendència alarmant per al sector: la previsió per al futur és que cada cop es venguin menys cotxes, ja sigui pels creixents obstacles per circular per les ciutats o per la pèrdua d’interès dels joves per tenir un vehicle de propietat.

Aquest és el panorama que es trobarà Griffiths, nascut a Leeds i fill del propietari d’un concessionari de cotxes. Griffiths coneix Seat perfectament, ja que hi va treballar per primer cop del 1991 al 1993. Després va fer el salt a Audi i, des del 2013, va tornar a treballar a la firma de Martorell.

LES CLAUS

1. ¿És una bona notícia l’elecció de Griffiths com a president?

Al seu favor hi juga el fet que ve de l’àrea comercial, com Luca de Meo. A l’empresa temien que hi posessin algú de perfil financer, i no serà així. Però en contra de Griffiths hi juga la sospita que no serà dur amb la seu central de Volkswagen si en algun moment és necessari. En tot cas, el temps ho dirà.

2. Per què Seat viu un moment delicat?

Després d’anys de resultats rècord, la situació ha canviat radicalment. El grup fa temps que dubta sobre quina estratègia seguir: si apostar per Seat o carregar-se la marca i potenciar Cupra. Tampoc hi ha una aposta elèctrica clara, mentre que la majoria de marques sí que la tenen. Això farà que Seat sigui multada cada any per les autoritats europees pel fet de superar les emissions permeses, amb el consegüent forat en els comptes de l’empresa.

3. I el sector com està?

Tot el sector pateix, però Seat sembla tenir les idees menys clares en un moment de canvi profund. No només pel covid, sinó per la previsió que en el futur es venguin menys cotxes. El nou president ha de posar ordre en tot això.