Xavier Gramona: “No és inviable una fusió entre Corpinnat, Cava i Clàssic Penedès”

Fa un any els nou cellers que en aquell moment formaven la marca Corpinnat revolucionaven el sector del vi escumós anunciant la segona escissió en cinc anys d’un grup de productors del Consell Regulador del Cava. La primera la va protagonitzar el 2014 Clàssic Penedès. L’objectiu de Corpinnat, que té com a copresidents Xavier Gramona (Gramona) i Ton Mata (Recadero), era reivindicar el vi escumós de qualitat fet des del cor del Penedès, del sud del Llobregat fins al Baix Penedès. En aquest últim any el Consell Regulador també ha mogut fitxa i ha aprovat un pla per prestigiar el cava, tot i les reticències del primer i tercer productors: Freixenet i García Carrión (es comercialitza com a Jaume Serra). El projecte diferencia el cava elaborat a Catalunya de la resta d’Espanya, i dins del territori català està previst que identifiqui cinc subzones, entre les quals el Penedès.

Quin és el balanç d’aquest primer any fora de la DO Cava?

Corpinnat volia fer una revolució en el sector dels elaboradors dels vins escumosos i ho volia fer dins del Consell Regulador del Cava. No va ser possible potser per la incapacitat de dialogar d’algunes de les dues parts. Passat un any, però, aquest propòsit curiosament s’està produint. La contribució més destacada que ha fet Corpinnat, doncs, és que la DO Cava hagi començat una revolució important.

L’escissió es va fer de manera abrupta. ¿Ho farien diferent ara?

És evident que tant per a Corpinnat com per a Cava es podrien haver fet les coses d’una altra manera. Hi havia molts agents implicats i, en un punt de les negociacions, l’agressivitat i les paraules que el Cava va utilitzar van ser poc pensades i van crear una animadversió entre membres de les dues parts. Sent pragmàtics, però, ens quedem amb el cantó positiu sobre com els pagesos i molts elaboradors han agafat consciència de com estàvem d’adormits des del punt de vista del posicionament del Cava respecte al mercat internacional i de totes les possibilitats que hi ha per fer.

Com estan ara les relacions amb la DO Cava?

El dia que vam sortir del Cava Ton Mata i jo, a part de comunicar-l’hi personalment, vam escriure una carta dirigida al senyor Javier Pagés [feia pocs mesos que era president de la DO Cava] en què li remarcàvem la importància que es creés una oferta de vi escumós de territori de qualitat com la que hi ha en qualsevol DO. Entrat l’estiu vam rebre una trucada de Pagés amb una invitació per parlar-ne. Paral·lelament nosaltres ja havíem començat converses amb Clàssic Penedès per impulsar una DO de vi escumós del territori. A la reunió vam anar junts Corpinnat i Clàssic Penedès. Després d’aquesta n’hem tingut una altra en què el Consell Regulador ens ha explicat quin era el seu projecte i com ha evolucionat. A més, hem pogut donar la nostra opinió.

¿Això vol dir que obren la porta a un retorn a la DO Cava?

El plantejament no seria aquest. Ara Cava admet que hi ha un territori com el Penedès que existeix, i això vol dir que hi haurà una convergència d’ofertes que serà Clàssic Penedès, Corpinnat, Cava... Per tant, el que faci el Consell Regulador ens afectarà a tots.

Així doncs, ¿no és inviable una possible fusió territo rial entre Corpinnat, Cava i Clàssic Penedès?

No és inviable mentre no afectin els conceptes de qualitat i el territori. No estem tancats a res. No està tancat Clàssic Penedès ni tampoc Corpinnat. La DO Cava no ho sé perquè no ho hem preguntat directament. El compromís que tenim de moment és escoltar. El resultat d’aquest camí, però, depèn de la generositat de les diferents marques implicades i de poder veure el bé comú per al sector.

¿En quin punt estan les negociacions amb Clàssic Penedès per crear la nova DO?

Entre bambolines. Anem parlant, però és un tema de temps. Tenim clar que hem d’organitzar l’oferta en aquest territori perquè el consumidor tingui tota la informació i entengui per què un vi escumós pot costar 5 o 100 euros.

Quins són els punts que actualment els separen amb Clàssic Penedès?

El fet que dins de Clàssic Penedès hi hagi elaboradors que no podrien ser Corpinnat perquè no compleixen tots els requisits. Això ens obliga a crear una estructura diferent a la que tenim ara mateix. Posar d’acord 29 productors [10 són de Corpinnat i 19 de Clàssic Penedès] de manera assembleària, que és com funcionem, és una feina lenta.

¿Aquesta estructura diferent passaria per crear dues categories de vi escumós? ¿I la segona categoria es diria Pinnat?

El nom de la categoria més àmplia no està decidit ni compartit. Tenim més d’un nom sobre la taula, però sí que és cert que Corpinnat té la paraula Pinnat registrada.

Han incorporat el desè celler, Can Descregut. ¿S’han posat un límit d’associats?

Estem oberts a tothom sempre que sigui del territori i compleixi els requisits de Corpinnat, també a petits productors, com és el cas de Can Descregut.