L’abaratiment del petroli no arriba al preu dels carburants

Se’n diu efecte ploma i està molt estudiat. Quan el preu del petroli puja, immediatament es reflecteix en els preus del carburants, però quan el petroli s’abarateix, els preus dels carburants comencen un lent descens, com el d’una ploma caient a terra. Sembla que aquest fenomen es torna a repetir.

La crisi del coronavirus i la guerra comercial entre els països productors de petroli per la falta d’acord entre els membres de l’OPEP, liderats per l’Aràbia Saudita, amb Rússia, han portat el preu de l’or negre a una caiguda en picat. Durant l’últim mes el preu del barril de petroli Brent –el de referència a Europa– ha baixat més d’un 50%. El dia 24 de febrer la cotització del barril se situava en 55,36 dòlars. El 23 de març el preu del barril havia baixat a 27,28 dòlars. Per tant, un descens del 50,7%.

En canvi, el mateix dia, el 24 de febrer, quan la Unió Europea va publicar el preu de mitjana dels carburants als diferents estats, com fa cada setmana, la gasolina de 95 octans es pagava a Espanya a 1,29 euros el litre, mentre que el preu del gasoil A era de 1,20 euros. Ahir el litre de gasolina se situava de mitjana a Espanya en 1,16 euros el litre, mentre el gasoil es pagava a 1,07 euros el litre. Un descens, en un mes, del 5,6% i del 10,8%, respectivament, molt inferior a la baixada del preu que ha experimentat el petroli.

S’ha de tenir en compte, no obstant això, que en el preu final dels carburants aproximadament un terç correspon al preu del petroli, mentre que aproximadament la meitat són impostos i la resta els marges. Però el descens del preu dels carburants sense impostos tampoc guarda relació amb el preu del petroli. Segons les dades oficials, entre el 24 de febrer i el 16 de març (última dada recollida per la UE), mentre el preu del petroli va caure un 45,5%, el preu del litre de gasolina sense impostos va baixar un 11,2% i el del litre de gasoil un 9,9%.

L’últim butlletí de la UE constata que Espanya és el segon estat de la Unió amb la gasolina de 95 octans més cara sense impostos. Però quan es mira el preu amb impostos, baixa al lloc número 13. En el cas del gasoil, Espanya ocupa el novè lloc, però amb impostos el dissetè.

Malgrat tot, durant el 2020 els carburants han baixat de preu a Espanya. Entre el gener i el març la gasolina de 95 octans s’ha abaratit un 6,6%, mentre que el gasoil ho ha fet un 9,6%.

L’associació de consumidors Facua va anunciar ahir que demanarà a la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) que investigui per què la baixada del preu del petroli tarda tant a traslladar-se al preu dels carburants.

Investigació de Competència

Competència ja va investigar un cas similar que va passar el desembre de l’any 2015. En aquella investigació, l’organisme supervisor va concloure que el decalatge entre el preu del petroli i el dels carburants anava en benefici de les companyies distribuïdores, que augmentaven el seus marges. Així, la CNMC va concloure llavors que el desembre del 2015 les distribuïdores de carburants de l’Estat van augmentar un 5% el seu marge brut respecte al mes anterior per litre de gasolina, mentre que en el cas del gasoil el marge brut va augmentar un 9%.