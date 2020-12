El gran salt d’una ‘biotech’ catalana per curar el càncer de pàncrees

Ability Pharma prepara el seu gran salt deu anys després de néixer. La companyia catalana treballa en un medicament que pot canviar el seu futur i el de molta gent. Ability té en fase d’assajos clínics un medicament que ja ha ofert els seus primers resultats positius per tractar els càncers de matriu i de pulmó. Ara, però, vol provar d’utilitzar el mateix producte per al càncer de pàncrees, una malaltia especialment letal: el 50% dels pacients als quals se’ls diagnostica es moren en menys de sis mesos, i tan sols un 15% segueixen viu al cap d’un any. "És una malaltia molt greu", explica Carles Domènech, president executiu d'Ability Pharma.

En realitat, amb els resultats actuals del medicament per als càncers de matriu i pulmó, el producte (denominat ABTL0812) ja es podria haver venut a una altra companyia perquè acabés de desenvolupar-lo i, posteriorment, comercialitzar-lo. L’empresa tenia ofertes en ferm per uns 50 milions de dòlars. "Podríem signar demà mateix", explica Josep de Marfà, un dels accionistes individuals de la companyia.

La companyia ha captat capital de diferents procedències i ha rebut subvencions de la Comissió Europea i el govern dels EUA

Però la biotecnològica ha preferit ser ambiciosa i optar pel camí més complicat i, alhora, amb més possibilitats de recompensa: començar a fer assajos per a l’aplicació del medicament al càncer de pàncrees. Si els resultats tenen èxit (i Carles Domènech és "molt optimista" perquè les dades actuals són "molt prometedores"), Ability podria tancar un acord amb una gran farmacèutica que comercialitzés el producte. "És el model típic de les biotech", explica Domènech. Fer recerca i vendre a algú que tingui capacitat per fabricar i distribuir el medicament a tot el món.

Si aquest camí tingués èxit, cosa que encara s’ha de veure, la companyia podria vendre el producte per 450 milions, segons les estimacions de Josep de Marfà, gairebé deu cops més del que ingressaria venent-lo en l’estat actual. El motiu: el càncer de pàncrees avui dia té molt mal tractament i suposaria un gran salt científic endavant.

Ampliació de capital

En realitat, avui dia el medicament tampoc es podria comercialitzar per tractar el càncer de pulmó i matriu. L'ABTL0812 ha passat satisfactòriament les fases 1, 2a i 2b, però amb això no n’hi ha prou. Per poder-lo aplicar als pacients encara ha de passar més proves, cosa que hauria obligat la companyia a fer "una inversió fortíssima", de més de 25 milions d’euros, segons explica Domènech. Una xifra molt alta per a una companyia petita, de 12 treballadors, que factura menys de 2 milions d’euros i que té un patrimoni net inferior als tres milions.

Inveready i els fundadors d'AB-Biotics són els principals accionistes de la companyia

Atès que no tenia els recursos necessaris, Ability podria haver fet una ampliació de capital per donar entrada a un gran inversor, però això hauria implicat que els socis actuals perdessin el control de la companyia. Això es va descartar. La segona alternativa (vendre la llicència del producte ja mateix a una altra farmacèutica) també es va declinar, com ja s’ha explicat. La tercera opció va ser la de tirar endavant pel seu compte, però reorientant-ho al càncer de pàncrees.

Evidentment, per fer els tests que permetin avaluar si el producte és útil per al pàncrees també s’ha de fer una inversió, però menys contundent. I, a més, degut a la letalitat de la malaltia, les administracions concedeixen subvencions per a qui la investigui.

Per a aquesta recerca per al pàncrees, Ability ha captat fins a 11 milions d’euros per diferents vies, entre subvencions i injeccions de diners que es destinaran a ampliar capital.

En concret, la Comissió Europea ha donat cinc milions a la companyia (gairebé la meitat com a subvenció directa i la resta es convertirà en accions de la companyia) i l’agència pública nord-americana FDA li ha entregat un subsidi d’1,9 milions de dòlars (1,5 milions d’euros). A més, Ability ha tancat una ronda de crowdfunding de 2 milions i, finalment, en els propers dies anunciarà una altra inversió de tres milions d’una farmacèutica estrangera que entrarà al capital.

"En total hem reunit fins a 11 milions d’euros: així tenim ben finançada l’empresa, cosa que era molt important", diu Domènech. L’objectiu és que aquests fons serveixin per als dos propers anys, quan s’haurien d’haver completat els tests.

Els socis principals de la companyia són el fons català Inveready (que fins ara tenia al voltant del 30% de la companyia), els fundadors d’AB-Biotics Miquel Àngel Bonachera i Sergi Audivert (que entre tots dos sumen el 27%) i un dels antics propietaris de Gelocatil, Luis Sánchez-Lafuente (amb el 20%). Però aquestes participacions ara baixaran amb les entrades de nou capital tant per part de la Comissió Europea, com de la farmacèutica estrangera i del crowdfunding.