L'activitat industrial pateix una caiguda històrica a l'eurozona

La pandèmia i el confinament han comportat una caiguda històrica de l'activitat de les fàbriques de l'eurozona a l'abril, segons reflecteix l'índex de gerents de compres (PMI), que s'ha situat en 33,4 punts, respecte als 44,5 del mes anterior. És la pitjor dada de tota la sèrie històrica, que es remunta al 1997.

El PMI (de l'anglès purchasing managers index) és un indicador avançat fet amb les dades d'una enquesta mensual que es fa als gestors de compres de les principals empreses, i mostre el comportament de la indústria.

Entre els països analitzats en l'enquesta manufacturera realitzada per IHS Markit, els índexs d'activitat més baixos a l'abril es van registrar a Grècia (29,5) Espanya (30,8) i Itàlia (31,1), mentre que els Països Baixos (41,3) van obtenir el millor resultat de la zona euro, malgrat que el seu ritme de contracció va ser el més fort dels últims onze anys. Àustria i França van registrar mínims històrics, mentre que a Alemanya la dada va retrocedir a mínims dels últims 133 mesos.

El ràpid deteriorament de la producció i de les noves comandes va fer que l'excés de capacitat continués augmentant a l'abril, amb una notable reducció de les comandes pendents de realització. Es va registrar una caiguda de les comandes per completar per vintè mes consecutiu i aquesta última va ser la més forta registrada per l'enquesta des del febrer del 2009.

Els fabricants van reduir els nivells de personal per dotzè mes consecutiu. De fet, la taxa de contracció va ser considerable i la més aguda des de l'abril del 2009. La pèrdua de llocs de treball va ser especialment important a Grècia, Irlanda i Espanya.

A Espanya el PMI s'ha situat a l'abril en 30,8 punts, enfront de 45,7 del mes de març. És la pitjor dada des del desembre del 2008. Les empreses enquestades van informar que la pandèmia i les severes restriccions aplicades a les activitats no essencials van comportar caigudes de la producció manufacturera, així com de les noves comandes i de les exportacions. Les caigudes en cadascuna d'aquestes variables van ser les més intenses registrades en tota la sèrie històrica, que es remunta al 1998.

A causa del confinament generalitzat i a la paralització general de l'activitat econòmica, els fabricants van disminuir les activitats de compres a un ritme rècord a l'abril. Els inventaris també es van reduir de manera dràstica, perquè les comandes realitzades als proveïdors van tendir a experimentar retards considerables.

D'aquesta manera, la destrucció d'ocupació en el sector manufacturer "va ser considerable a l'abril", perquè les empreses van respondre a l'entorn empresarial enormement difícil mitjançant la reducció dels nivells de personal. "La magnitud de la caiguda de l'ocupació va ser superada només el desembre del 2008", destaca l'estudi. "S'han batut els rècords de diversos paràmetres. Per exemple, la producció, les noves comandes, el comerç d'exportació i les compres van caure a ritmes sense precedents, però potser la cosa més preocupant és la tendència de la confiança empresarial i de l'ocupació", ha indicat Paul Smith, economista d'IHS Markit.

L'expert de l'empresa que fa l'enquesta ha assenyalat la inquietud mostrada per les companyies del sector manufacturer sobre l'impacte a llarg termini que la pandèmia tindrà en la demanda. També es mostra preocupat perquè la recuperació no sigui tan ràpida per situar-se a nivells anteriors a la crisi.

Recuperació lenta

"L'índex PMI mostra un sector industrial que s'ha ensorrat amb una taxa de disminució trimestral de dos dígits, i la recuperació serà frustrantment lenta", ha assenyalat Chris Williamson, economista en cap d'IHS Markit.

No obstant això, l'expert apunta que davant l'aplanament de les corbes de virus i les últimes mesures encaminades a aixecar algunes de les restriccions imposades per la pandèmia, "amb sort l'abril haurà representat l'ull de la tempesta en termes de l'impacte del virus a l'economia", cosa que vol dir que probablement el ritme de deteriorament a partir d'ara començarà a moderar-se.