Espanya relaxa mesures tot i la falta de consens

Les dades més esperançadores des que es va iniciar la pandèmia -510 morts divendres a l’Estat, pràcticament la meitat de les que es registraven fa deu dies- donen pas a l’aixecament de l’anomenat confinament total. Adequat per al govern espanyol, precipitat per a qui creu que l’activitat no essencial hauria de seguir paralitzada unes setmanes més. Pedro Sánchez aposta pel retorn a la primera fase de l’estat d’alarma, la que ordena el treball des de casa quan sigui possible, però que permet la tornada a la feina dels sectors que no són de cara al públic. Ho fa amb unes dades a la mà que encara no reflecteixen tot l’impacte del confinament dur que va començar el 30 de març amb el permís retribuït per a treballadors d’activitats no essencials fins avui.

“Si amb aquestes mesures hi ha un rebrot, els responsables seran les persones que prenguin les decisions sense tenir en compte l’opinió dels experts”, va avisar aquest dissabte la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, informa Mireia Esteve. Una altra “onada seria imperdonable”, va afegir la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Entre la comunitat científica, l’investigador Oriol Mitjà calcula que més de 3.200 infecciosos tornaran a la feina dimarts a Catalunya, i el pneumòleg de l’Hospital de Mollet Mario Serrano afirma a l’ARA que és una “irresponsabilitat” aixecar restriccions. En el camp mediàtic, ahir el New York Times obria el debat de la situació a Espanya.

El president català, Quim Torra, tornarà a transmetre l’avís aquest diumenge en la quarta conferència de presidents autonòmics. En part, la nova etapa s’ha envoltat de polèmica després que l’epidemiòleg de l’Hospital Clínic Antoni Trilla, assegurés que Sánchez no havia consultat amb el comitè científic que l’assessora -del qual forma part- aquest primer relaxament. Dissabte el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va contradir el metge: va assegurar que les decisions es prenen per “consens” i va negar que en la reunió d’aquest comitè dissabte al matí s’abordés aquesta qüestió. Tampoc el ministeri ha donat raons sanitàries que ho expliquin: la cap d’àrea del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, María José Sierra, va afirmar que es torna a un distanciament social que ha reduït un 70% la mobilitat i ha provocat un “impacte molt important” en la disminució de la transmissió del virus. És “suficient”, justificava Sierra. Un argument que no convenç a la Generalitat. “Exigim conèixer l’informe d’experts i en quines dades objectives i contrastades basen la seva decisió”, va insistir Budó.

Illa maldava dissabte per deixar clar que Espanya segueix en fase de confinament, com quan es va decretar l’alarma el 14 de març, amb la diferència que dilluns i dimarts a les estacions més transitades de les principals ciutats de l’Estat agents de policies estatals, autonòmiques i locals, així com membres de Protecció Civil, estaran repartint mascaretes per als usuaris del transport públic. Conscients que la mobilitat repuntarà, s’habilita aquesta mesura de protecció recomanada, que en cap cas ha de substituir les tres prioritàries: la distància interpersonal d’entre un i dos metres, rentar-se les mans i mantenir una bona higiene en espais públics i privats.

171.600 tests i 37 respiradors

El titular de Sanitat reiterava que no s’ha entrat encara en fase de desconfinament i advertia que probablement l’alarma s’estendrà més enllà del 26 d’abril. A mitjà termini començarà a implementar-se la desescalada i Illa va convidar les comunitats autònomes a presentar les seves propostes avui en la conferència de presidents. De moment el focus segueix sent als hospitals i dissabte l’empresa madrilenya Hersill va entregar 94 respiradors mecànics, dels quals 37 arribaran a Catalunya. També continuen distribuint-se tests de diagnòstic d’anticossos: després dels primers 180.200, ahir Sanitat va comunicar l’entrega de 171.600 més a Catalunya.