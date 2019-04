L'activitat industrial repunta en els dos primers mesos de l'any

L'activitat industrial ha repuntat en els dos primers mesos de l'any, després d'un final del 2018 molt negatiu. Al febrer, les comandes a la indústria catalana van créixer un 1,9% en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, mentre que les vendes de productes industrials van augmentar un 3%, segons ha informat aquest dimecres l'Institut Nacional d'Estadística, una pujada que s'afegeix a la registrada al gener. El sector de l'energia va ser el que més va aportar a aquest creixement.

Les dades catalanes, però, es troben per sota de la mitjana espanyola. A nivell estatal, els increments van ser del 4,6% en el cas de les comandes industrials i del 3,3% en el cas de les vendes del sector. En comparació amb el mes anterior, al febrer les comandes a nivell espanyol van créixer un 2,8% i les vendes un 0,8%.

Altres indicadors, com l'índex de gerents de compra, van indicar que el sector industrial espanyol es podia trobar en recessió des del novembre. No obstant, les xifres publicades ara reforcen el repunt experimentat al gener, quan la indústria espanyola va gaudir d'un inesperat creixement després d'un segon semestre del 2018 amb les vendes estancades o en negatiu, particularment al mes de desembre.



Si es desglossen per subsectors, les dades de l'INE assenyalen l'energia com la principal causa de l'augment del volum de negoci industrial a nivell estatal, gràcies a un increment interanual del 6% en aquest àmbit. En canvi, les vendes de béns intermedis van augmentar un 0,4% i les de béns de consum no duradors i de béns d'equipament, un 0,5% cadascun. Les vendes de béns de consum duradors, en canvi, es van retallar un 1,5%.

L'energia també va jugar un paper destacat l'augment de les comandes, ja que van créixer un 6,2% en comparació amb un any enrere, només superades per les comandes de béns d'equipament, que van augmentar un 7,5%. En l'àmbit de béns intermedis i de béns no duradors, els increments van ser més moderats, d'un 0,7% i un 0,4%, respectivament, mentre que les peticions de béns de consum duradors van caure un 3,5%.

El preu del petroli ha pujat en els últims mesos per les tensions diplomàtiques entre els Estats Units i l'Iran i la imposició de noves sancions a la indústria petroliera iraniana per part del govern nord-americà.