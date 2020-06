Les agències de viatges no recuperaran la facturació prèvia a la pandèmia fins al 2022

La pandèmia i el confinament van portar el turisme a zero. Ara comencen a arribar els primers turistes, però el sector veu difícil una remuntada ràpida. Entre els principals damnificats hi ha les agències de viatges. Aquest dimarts el president de la principal patronal del sector, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe), Martí Sarrate, ha afirmat que la facturació de les agències el 2020 serà un 70% inferior a la del 2019, i no espera recuperar la facturació prèvia a la crisi del covid-19 fins al 2022.

Sarrate ha presentat en roda de premsa telemàtica dels resultats d'una enquesta feta entre les més de 500 agències associades a ACAVe, a partir de la qual aquesta organització ha fet les seves previsions. Segons ha explicat, el 2019 el sector va facturar 21.000 milions, una xifra que es preveu que es redueixi un 70% aquest 2020, i un 40% el 2021 per tornar als nivells previs a l'emergència del coronavirus el 2022, sempre que no hi hagi rebrots de la malaltia.

El president d'ACAVe ha insistit en la necessitat que es prorroguin els ERTO per causa de força major –les negociacions estan en curs, tot i que ara mateix acabarien aquest 30 de juny–, ja que, segons ha indicat, si no s'acorda aquesta pròrroga "és possible que tanquin el 60% de les empreses del sector". Ara ja hi ha un 5% de les empreses del sector que han tancat. El seu gran problema és la falta de liquiditat, no només perquè no han facturat durant el confinament, sinó perquè han hagut de fer front a la devolució de vols anul·lats per la pandèmia i algunes aerolínies encara no han pagat les agències. Segons dades de l'enquesta, només un 47% de les agències han sol·licitat crèdits avalats per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), i el 78% s'ha acollit a un ERTO parcial o total.

Un 50% de les agències que han participat en l'estudi preveuen obrir les seves oficines abans de l'inici de la temporada d'estiu, un 37% més esperarà a la tardor, i el 13% restant "no té data prevista d'obertura". Si en circumstàncies normals les agències de viatges ja havien rebut per dates de l'any el 85% de les reserves per a la temporada d'estiu, la crisi ha fet que aquesta vegada el 35,6% de les empreses hagin vist com es cancel·laven "la majoria de reserves", mentre que un 31,1% diu que les ha pogut mantenir.

El sector calcula que les destinacions nacionals més sol·licitades aquest estiu seran les Balears (35,9%), la costa mediterrània (32,8%) i allotjaments de turisme rural (28,1%). Per comunitats, les que tenen més demanda són les Balears, Catalunya i Andalusia. També es preveu una reducció dràstica dels viatges a l'estranger, que capitalitzaran països com ara França, Islàndia, Itàlia o Suïssa, mentre que el que ha pujat és la demanda de les assegurances de viatges i de cancel·lació.

Les agències de viatges espanyoles calculen que un 85% dels usuaris seran aquest any nacionals i només un 15% estrangers. Entre aquests, s'espera que un 40% siguin francesos, un 30% alemanys i només un 10% britànics.

Fallida de Pullmantur

D'altra banda, l'empresa espanyola de creuers Pullmantur ha anunciat que sol·licitarà concurs de creditors per no poder fer front a les conseqüències del coronavirus. La companyia, participada per Cruises Investment Holding (51%) i Royal Caribbean (49%), disposa de tres creuers i havia cancel·lat els seus trajectes fins al 15 de novembre. Als passatgers que ja tenien contractats viatges se'ls oferirà l'opció de ser reubicats en altres creuers del grup.