L'ampliació de la Fira de Barcelona costarà 380 milions d'euros

L'ampliació del recinte que Fira de Barcelona té a la Gran Via de l'Hospitalet i la renovació del recinte de Montjuïc, situat a Barcelona, requerirà una inversió de 380 milions d'euros. Les institucions implicades a la Fira –Generalitat, ajuntaments de Barcelona i l'Hospitalet, Àrea Metropolitana, Diputació i Cambra de Comerç– han signat aquest dimarts el protocol per impulsar el pla d'infraestructures de la institució.

Aquest protocol preveu que el recinte situat a la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat guanyarà un nou pavelló de 60.000 metres quadrats, amb la qual cosa la superfície bruta arribarà als 300.000 metres quadrats, a més d'un edifici de serveis.

En el cas del de Montjuïc, el projecte del qual encara està en fase d'estudi, es preveu habilitar nous espais per a activitats de congressos, com el palau d'Alfons XIII, mentre que el palau Victòria Eugènia es destinarà a usos culturals. L'avinguda Maria Cristina quedarà per a vianants, mentre que es preveu allargar el carrer de la Guàrdia Urbana travessant l'actual pavelló número 2, el que dona al carrer Lleida.

A més, es vol obrir Montjuïc a la ciutat, incorporant al recinte activitats fixes, com ara emprenedoria lligada a esdeveniments firals i espais de 'coworking', a més d'incloure en el projecte promocions d'habitatge social i aproximar el MNAC a la ciutat, segons ha dit l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

L'ampliació de Gran Via s'espera que estigui a punt el 2024, just un any després que acabi el contracte de Barcelona amb GSMA, l'empresa que organitza el Mobile World Congress (MWC). En aquest sentit, els responsables de la Fira i de les institucions que en formen part esperen que l'ampliació sigui una bona carta per negociar la renovació del contracte. De fet, l'alcaldessa de Barcelona ha assegurat que els responsables de GSMA "han vist de manera molt positiva" aquesta ampliació. Pel que fa a la reforma de Montjuïc, està previst que s'acabi com a molt tard el 2029, coincidint amb el centenar de l'Exposició Internacional.