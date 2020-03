Les aplicacions mòbils, una via per evitar posar els peus a la farmàcia durant el Covid-19

“Sisplau, necessitem paracetamol. Tenim coronavirus i no podem sortir a la farmàcia”. Una captura de pantalla d’aquesta comanda a l’aplicació catalana Glovo corria durant els últims dies entre grups de WhatsApp de repartidors. Amb el confinament, les plataformes d’enviaments a domicili també s’han convertit en una via perquè els malalts lleus puguin demanar medicaments sense haver de sortir al carrer a buscar-los i, sense voler, contagiar el virus a algú altre. Glovo va anunciar dimarts que els enviaments per a comandes de parafarmàcia seran gratuïts per donar suport als col·lectius més vulnerables.

“La companyia vol recalcar la importància de fer-ne un ús responsable. En aquests moments tan complicats l’objectiu primordial de l’empresa és atendre de manera eficaç qui realment ho desitja”, afirmava en un comunicat Glovo. Tot i així, a l’aplicació -la més important de les que permet fer encàrrecs més enllà del menjar- continuen actius també els restaurants. L’empresa també assegurava que les comandes de parafarmàcia han augmentat un 60% en l’última setmana i que tant a Madrid com a Barcelona l’alcohol sanitari és el producte més demanat, seguit dels termòmetres i els caramels per a la tos. La llista també inclou productes no urgents en les circumstàncies actuals, com ara mascaretes facials.

Localitzar medicaments

A banda de Glovo, la plataforma Luda Farma -nascuda de la patronal del sector, Adefarma- també ha posat a disposició la seva aplicació perquè els pacients puguin rebre la medicació a domicili i no hagin de sortir al carrer. Per als medicaments amb recepta, el repartidor hi ha d’anar dos cops, per recollir abans la targeta sanitària. La companyia compta amb més de 1.500 negocis adherits a Espanya i assegura que està oferint la solució de manera totalment gratuïta.

L’apli de Luda Farma també permet que els clients puguin localitzar el medicament que busquen des del seu telèfon mòbil i saber si n’hi ha en estoc, de manera que no han de trucar a la farmàcia o anar-hi de manera innecessària si no n’hi ha. “Les noves mesures i protocols d’higiene a la farmàcia estan dificultant l’atenció telefònica, ja que cal desinfectar el telèfon cada vegada que es toca i fins i tot abandonar el lloc de treball”, defensa l’empresa en un comunicat.