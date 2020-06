Ofensiva de Brussel·les contra Apple per abús de posició dominant

Ofensiva de la Comissió Europea contra Apple. Aquest dimarts l'executiu comunitari ha anunciat que obre dos expedients contra el gegant tecnològic nord-americà per abús de posició dominant en dos àmbits diferents. D'una banda, en el sistema de pagament a través del telèfon, Apple Pay, i de l'altra a través del sistema per descarregar o comprar aplicacions, Apple Store. En tots dos casos, Brussel·les creu que l'empresa podria violar les normes de competència vigents a la Unió Europea.

El cas de les normes que s'apliquen a l'Apple Store té origen en una denúncia que va fer a la Comissió Europea l'aplicació de música en streaming Spotify. El departament de Competència que dirigeix la vicepresidenta Margrethe Vestager va començar a investigar Apple perquè Spotify va denunciar que el fabricant de l'iPhone afavoria les descàrregues de les seves pròpies aplicacions a través de l'Apple Store, fent per tant de "jugador i d'àrbitre" i deixant en desevantatge la resta de desenvolupadors d'aplicacions. Apple té la seva pròpia aplicació de música en streaming. Després de més d'un any investigant, la Comissió ha decidit obrir un expedient formal aquest dimarts ja que a la denúncia d'Spotify s'hi afegeix la mateixa d'un distribuidor d'e-books i audiobooks que no identifica.

"Sembla que Apple ha pres el rol d'àrbitre quan es tracte de distribuir apps i contingut als usuaris de telèfons Apple. Hem d'assegurar que no distorsiona la competència en els mercats con Apple competeix amb altres desenvolupadors d'aplicacions, per exemple en el seu servei de música en streaming Apple Music o amb Apple Books. Per això he decidit mirar de més a prop les normes de l'App Store i la seva conformitat amb la normativa europea", ha dit Vestager.



El segon expedient contra la companyia nord-americana segueix una lògica similar però en aquest cas la sospita és sobre el sistema de pagament a través dels smartphones. D'una banda, la Comissió sospita que Apple limita posa condicions als venedors que operen a través de pàgines web o a través d'aplicacions per integrar el sistema Apple Pay en els seus sistemes de pagament i, a banda, també redueix la capacitat d'elecció dels usuaris limitant la possibilitat de pagar via telèfon mòbil amb un iPhone només amb l'aplicació Apple Pay. " És important que Apple no negui als consumidors els pagaments de les noves tecnologies de pagament, incloent una millor elecció, qualitat i innovació a preus competitius", ha dit també la comissària de Competència.

Brussel·les investigarà a partir d'ara, doncs, si les pràctiques d'Apple són anticompetitives i si, per tant, efectivament abusa de la seva posició dominant en aquests dos àmbits. La Comissió ha informat Apple que ha iniciat aquests dos procediments i ara seguirà endavant sense cap data concreta per finalitzar. Fins quan s'allargui aquest procés, diu l'executiu comunitari, depen de diversos factors incloent la "complexitat del cas" o fins a quin punt l'empresa coopera amb la Comissió Europea. Si efectivament la Comissió Europea identifica que Apple viola la llei de competència comunitària, el cas pot acabar amb una sanció. Un dels precedents en aquest cas és Google, a qui Brussel·les ja ha sancionat tres vegades per abús de posició dominant a través de pràctiques similars a les que actualment investiga a Apple.