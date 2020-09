La meitat dels autònoms han perdut més del 60% de l'activitat pel covid

Des de l'inici de la pandèmia, i amb el pas dels mesos, les organitzacions d'autònoms han avisat que els números dels treballadors per compte propi continuaven en vermell. I l'últim baròmetre de la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA) ho continua assenyalant. Més d'1.600.000 autònoms, és a dir, gairebé la meitat, han vist caure la seva activitat per sobre del 60% aquest any. A més, 370.000 treballadors per compte propi a tot Espanya tenen el seu negoci tancat, i un 7,7% d'aquests es troben en aquesta situació des que es va declarar l'estat d'alarma al mes de març, segons les dades recollides per l'ATA.

En total, vuit de cada deu (80,8%) treballadors per compte propi a Espanya han apuntat que la seva facturació ha disminuït en comparació amb l'any anterior. L'evolució de la pandèmia els mesos d'estiu i les últimes restriccions sanitàries, fruit dels rebrots, tampoc han permès que l'activitat de molts autònoms es recuperés del tot. En aquest sentit, un 60% dels que han obert el seu negoci només ho han fet funcionant al 50%, mentre que tan sols el 16% dels treballadors que han estat enquestats estan funcionant amb "total normalitat".



"Estem en una situació d'emergència", ha apuntat el president d'ATA, Lorenzo Amor, durant la presentació de l'informe. Amor ha instat el govern espanyol a "prendre mesures immediatament per salvar l'activitat" de moltes empreses, així com els llocs de treball. De fet, tres de cada quatre de les persones enquestades veurien necessari implementar el cessament de la seva activitat per poder continuar amb el negoci, una dada que per al president d'ATA "fa patent" la necessitat de continuar amb les ajudes. Aquesta mesura es preveu que s'allargui fins al 31 de gener. A més a més, sis de cada deu autònoms que tenen treballadors a les seves empreses consideren "fonamental" per a la continuïtat dels seus negocis que es mantinguin els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO).

Creix la morositat

L'enquesta també reflecteix que dues de les preocupacions principals dels treballadors per compte propi són la liquiditat i la morositat. Mentre que un de cada tres autònoms reconeixen que es troben en una situació de morositat, més de la meitat d'aquests apunten que no tenen liquiditat per afrontar l'acomiadament dels seus treballadors. Fruit d'aquesta situació també han crescut les sol·licituds de crèdit, com assenyala el Banc d'Espanya. Del total d'autònoms que han sol·licitat un crèdit, gairebé un 30% apunten que se's ha concedit.

Pel que fa a les previsions, Amor no s'ha mostrat optimista. L'enquesta que fa l'ATA també recull l'opinió dels treballadors en aquest direcció i només un 2,5% tenen perspectives de veure augmentar la seva facturació. Per contra, la gran majoria (85,5%) consideren que els números a final d'any seran pitjors que els de l'any anterior.