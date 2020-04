"Hi ha molts autònoms i petites empreses que no es poden permetre no anar a treballar"

Després de quinze dies amb les màquines aturades, amb el relaxament de les mesures de confinament decretat pel govern espanyol els treballadors de la construcció han tornat aquest dimarts a la feina. La majoria d'empreses han distribuït material de protecció entre els empleats i han informat de les mesures de seguretat que han de mantenir, però el cert és que, a la pràctica, és molt complicat complir una distància d'un metre i mig en tot moment. A més, la falta de costum de portar mascareta fa que en certes estones els treballadors se la posin al coll –sense cobrir el nas i la boca– i, tot i això, s'acostin a parlar amb altres empleats com si no hi hagués risc de contagi.

Diumenge el ministeri de Sanitat va publicar una ordre al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) que marcava que podien tornar a l'activitat les obres que es desenvolupin en immobles on no hi hagi persones que no estiguin relacionades amb els treballs. Així, només es poden executar els treballs d'obra nova o que no obstaculitzin altres activitats. És el cas, per exemple, de la nova Clínica Girona, que s'està construint a la carretera Barcelona de la capital gironina.

L'UTE formada per Construccions Rubau amb Ortiz i Agefred són els encarregats d'aixecar el nou edifici, que tindrà uns 41.000m2 de superfície, amb tres plantes subterrànies i set per sobre del nivell del sòl. Actualment hi treballen una vuitantena de persones. "Avui tothom ha vingut més tranquil. Va haver-hi més por entre els treballadors quan es va decretar el primer confinament però no es van suspendre les feines no essencials. La gent no tenia gaire informació, encara no havien arribat els equips de protecció individuals i no sabíem ben bé què havíem de fer per no contagiar-nos. Ara, en canvi, fins i tot hi havia ganes de treballar després de quinze dies a casa", reconeixen alguns dels treballadors, que prefereixen mantenir-se en l'anonimat. Tots van amb mascareta i guants i abans d'entrar a treballar han comprovat si tenien febre. S'ha fet un protocol i a l'inici de la jornada es controla la temperatura de tots els empleats de l'obra, també els subcontractats. Si algú té febre, se l'envia a l'hospital. "Però fins ara no hem tingut cap cas positiu", afegeixen.

Mascaretes al coll

Pel que fa a l'obligatorietat de mantenir un metre i mig de distància, els treballadors afirmen que sempre el respecten i que si hi ha tasques en què no es pot s'asseguren que tots porten la mascareta posada. Ara bé, tot i que les recomanacions i directrius les tenen molt clares, només cal observar la feina una estona per comprovar que és difícil complir-les en tot moment. Dos exemples: dos peons comenten un aspecte de l'obra amb les mascaretes mal posades al coll i a menys de mig metre de distància. No es posen bé la protecció fins que no han acabat de parlar i es tornen a separar. Uns metres més enllà, a la planta superior, un empleat es fuma un cigarret sense mascareta mentre dona indicacions a altres treballadors, però ho fa a molt poca distància per mostrar els punts exactes dels quals parla.

Una situació semblant viuen els paletes dels quatre nous edificis que l'empresa Neinor Homes està aixecant al carrer Migdia de Girona. Un camió ha arribat aquest dimarts al matí per descarregar material i els tres empleats que el transportaven no anaven ni amb guants ni amb mascareta. Per contra, els que eren dins dels futurs immobles sí que la duien, però també en molts moments se la treien per fumar o per parlar amb altres companys a menys d'un metre i mig. A més, a l'apropar-se l'hora del migdia, el sol primaveral ha fet pujar la temperatura i per eixugar-se la suor es treien les mascaretes i feien servir els guants de feina, que després continuaven utilitzant per treballar.

Com és habitual, a les dues construccions hi intervenen empleats de companyies subcontractades i solen coincidir en un mateix espai persones que provenen de punts geogràfics diferents. "La majoria són autònoms i petites empreses que cobren per hores i que si no treballen no poden pagar els seus treballadors. Per això aquest dimarts ha vingut tothom a treballar: encara que tinguin por o vulguin evitar el contagi, no es poden permetre no anar a la feina", reconeixen els empleats de l'obra de la Clínica Girona, que també critiquen que s'hagin relaxat les mesures de confinament: "Només s'haurien de permetre les obres d'urgència o reparacions, és insensat fer-nos venir a treballar si no som essencials", recalquen abans de tornar a la bastida per finalitzar els treballs del futur centre hospitalari privat.