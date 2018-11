Black Friday o Cyber Monday: diferències i quan és millor comprar

Quines diferències hi ha entre el Black Friday i el Cyber Monday? Quan és millor comprar? Són preguntes totalment pertinents aquests dies. Quan van néixer als Estats Units eren festivitats molt diferents, però en els últims anys, i arran de l'augment de la venda online, cada cop s'assemblen més.

Quan convé més comprar?

Llavors, quan és millor comprar? En la majoria dels casos no hi ha gaire diferència, ja que la majoria de botigues allarguen els descomptes tota la setmana i aquests no acostumen a variar. Sí que és cert que de vegades els descomptes són més agressius a les botigues que a la web perquè les marques prefereixen que els compradors es desplacin als seus establiments i així, un cop allà, comprin altres productes que no estan rebaixats.

D'altra banda, comprar a internet té un gran avantatge: poder comparar els preus i comprovar que les botigues no ha n apujat els preus just abans de les rebaixes. De fet, l'OCU va demostrar l'any passat que només l'11% dels productes estan realment rebaixats pel Black Friday. La resta tenen el mateix preu o, fins i tot, són més cars.