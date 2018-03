El boom tranquil de Caixa d’Enginyers

“La banca ha de ser avorrida”. La frase la repetia el director general de Caixa d’Enginyers, Joan Cavallé, abans d’iniciar-se ahir l’acte de presentació dels resultats del 2017 de la cooperativa de crèdit. I, en efecte, les xifres de l’exercici de l’entitat han sigut força planes, en l’habitual línia de prudència. Però, no obstant això, l’expectació mediàtica que va aixecar l’acte era absolutament excepcional per a Caixa d’Enginyers. Segurament perquè el 2017 va ser l’any en què CaixaBank i el Sabadell es van endur la seva seu de Catalunya i l’any en què la petita cooperativa de crèdit dels enginyers es va convertir en l’única entitat amb seu al Principat i va captar fins a 17.000 nous clients.

És per això que en l’acte es va parlar més dels fets que van seguir l’1 d’octubre que no pas de finances. El president de Caixa d’Enginyers, Josep-Oriol Sala, va respondre les preguntes relatives a la decisió de mantenir la seu a Catalunya, a la captació de socis desencantats amb les altres entitats i a les crides al boicot que el Sabadell i CaixaBank van patir. “A aquestes altures, la pregunta seria per què han marxat els altres, però no em correspon a mi dir-ho -va afirmar-. Nosaltres mai vam entrar en crèdit promotor, ni en clàusules terra, ni en preferents; fa 50 anys que obrim matí i tarda: som diferents”, va insistir per marcar diferències amb la decisió adoptada per CaixaBank i Banc Sabadell.

Però Sala no es va aturar aquí: “Caixa d’Enginyers està arrelada al seu territori, vam néixer a Catalunya fa 50 anys i hem mantingut la seu: ni marxem, ni ens quedem, hi som. No prenem decisions precipitades, no entrem en política, la nostra prioritat és ser a prop dels socis”, va explicar.

“Amb l’1-O vam viure un creixement més gran [que en els mesos precedents], però nosaltres no vam canviar, es va produir perquè altres van prendre altres decisions”.

El president també va respondre sobre el fet que l’entitat hagi mantingut un perfil baix a nivell mediàtic i no hagi volgut treure pit per la seva catalanitat: “D’entitats amb seu a Catalunya hi ha les que hi ha. Ni ho afirmem, ni ho neguem: és el que hi ha. I l’etiqueta de ser una entitat catalana no és incòmoda”. Segons va assegurar, tot això no li ha portat problemes amb els clients espanyols: “Pràcticament no hem tingut baixes de socis”.

Sala va acabar la compareixença explicant que no han rebut cap mena de pressió política, ni per traslladar la seu ni per mantenir-la: “No tenim cap deute ni cap reconeixement esperat per part de l’Estat; som absolutament independents”.

Benefici de 12 milions

Tot plegat va impulsar el creixement de socis fins als 160.000, 17.000 de nous en un any. Aquesta dada suposa el creixement més alt en un lustre. Però, de fet, els resultats de la caixa no van patir un canvi tan significatiu.

El volum de negoci gestionat ha pujat a 5.750 milions, un 5,4% més, mentre que els recursos en balanç creixien per sota del 3%, i els de fora de balanç, per sobre del 10%. Els beneficis de l’entitat, que està gestionant el seu creixement, van ser de 12,2 milions, un fet que suposa un increment interanual d’un 1,8%.

Més impacte tenen altres xifres, com ara la de morositat, que se situa en un minso 3%, mentre que el sector frega el 8%. Pel que fa a la solvència, l’entitat manté una ràtio de capital d’un 16,8%, mentre que els requisits normatius són de només el 8%.

L’entitat manté una dimensió petita i això ho proven les 15 contractacions que ha fet en l’any del seu boomi la calma amb què afronta el seu creixement: vol obrir cinc oficines -sense terminis- entre Catalunya i la resta de l’Estat.