La bretxa salarial entre homes i dones a Catalunya es manté en el 23%

Les dones van percebre un salari mitjà anual de 21.801 euros durant el 2017, enfront dels 28.323 que van registrar els homes. Aquestes dades mostren que la diferència de sou entre els dos gèneres a Catalunya és d'un 23%, segons les últimes xifres disponibles de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). De fet, la bretxa salarial a Catalunya va ser més alta que la registrada a Espanya, tot i que baixa quatre dècimes percentuals respecte al 2016 (23,4%).

La desigualtat entre homes i dones es produeix, principalment, a causa dels euros cobrats per hora treballada. A Catalunya, els homes cobren 17,3 euros per hora de mitjana, mentre que les dones cobren l'hora a 14,5. Així doncs, aquesta diferència fa que la bretxa salarial per hora treballada se situï al voltant del 15,8%. La dada mostra que els homes treballen de mitjana més hores que les dones.

Aquesta diferència salarial s'accentua a mida que va augmentant l'edat. Entre els 25 i els 34 anys la bretxa va ser del 12,2%, ja que els homes entre aquestes edats van cobrar un salari mitjà de 21.557 i les dones un de 18.908. Però a partir dels 55 anys la diferència de sou va arribar al 29,2%, amb un salari mitjà de 32.077 per als homes i un de 22.709 per a les dones.

Pel que fa a la resta de l'Estat, el salari mitjà anual dels homes va ser durant el 2017 de 26.391 euros. El que van percebre les dones, en canvi, va ser de 20.607 euros, fet que suposa un 21,9% de diferència entre els dos gèneres.

La bretxa salarial, a debat al Parlament Europeu

Aquest mateix dilluns la Comissió Europea es va comprometre davant el Parlament Europeu a abordar la diferència salarial entre homes i dones i, de cara al mes de març, es va comprometre a tenir a punt una nova estratègia d'igualtat. La comissària d'Igualtat, la política maltesa Helena Dalli, va afirmar en el debat de dilluns que "la discriminació salarial ha anat massa lluny", tot i que la premissa de la igualtat de sous entre gèneres porta des del 1957 en els tractats. "A Europa les dones encara reben de mitjana un 16% menys de sou que els homes. És hora d'abordar-ho", va sentenciar Dalli.