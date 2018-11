Les grans cadenes comercials doblen l’aposta i es traslladen a centres urbans

Davant els canvis d’hàbits de consum motivats per la irrupció del comerç electrònic, les grans cadenes comercials aposten per fer canvis també de model de negoci i es muden als centres de les capitals. En un moment en què les grans superfícies pateixen a l’extraradi, les cadenes especialitzades estan tombant la vista cap a l’interior de les ciutats.

Els últims anys, diferents grans empreses han obert punts de venda al centre de Barcelona, una tendència que també es produeix a la resta de grans capitals europees i, en menor mesura, en ciutats més petites. Sense anar més lluny, el gegant francès del bricolatge Leroy Merlin obrirà d’aquí pocs dies la seva primera botiga urbana a la capital catalana tocant a la plaça Catalunya, a escassos metres de l’establiment, en aquest cas de productes electrònics, d’un altre gegant, l’alemanya MediaMarkt.

“És una aposta arriscada que xoca contra la cultura, l’experiència i la manera de ser” d’aquestes empreses, assegura Pelayo Corella, professor del màster de retail internacional de l’Escola Superior de Comerç Internacional de la UPF. És per això que traslladar part de les vendes a establiments urbans no té per què funcionar: “Ser els més grans o els més potents no assegura l’èxit”.

En aquest sentit, Corella apunta que les estructures de costos d’aquestes grans empreses especialitzades no estan fetes per suportar els elevats preus per metre quadrat d’un lloguer en una zona cèntrica ni l’augment de personal que suposa obrir al centre d’una capital. A més, com que aquestes botigues són més petites, les empreses hauran de triar millor l’oferta de productes disponibles. Obrir al centre els “dinamita la política de marges” que han seguit fins ara, diu Corella.

Acostar-se al client

El consumidor actual busca immediatesa, segons Corella, i això obliga les multinacionals del comerç a desplaçar-se “allà on viu la gent”. En aquest sentit, la multinacional IKEA compta amb dos punts de venda al centre de Madrid, que considera una fórmula “més pròxima” per arribar als clients. La companyia qualifica d’“èxit” els establiments urbans i, segons fonts de l’empresa, reafirma “l’aposta pels nous formats”.

Per la seva banda, des de MediaMarkt asseguren que l’obertura de botigues urbanes respon a la voluntat de “donar resposta a necessitats de compra més immediates”, però no es considera incompatible amb el manteniment dels establiments que ja tenen, molt més grans, en centres comercials als afores de moltes ciutats. Així mateix, Leroy Merlin considera que l’obertura de botigues molt cèntriques a Madrid i Barcelona “complementa” la seva oferta existent, basada en grans establiments a la perifèria, un tipus de comerç que segueix expandint.

Aprofitar la venda online

La reubicació d’aquestes empreses a les capitals està acompanyada per l’augment de les vendes per internet. Segons MediaMarkt, l’empresa està immersa “en un procés de transformació digital en el qual integra tots els seus canals de venda, online i offline”. “L’arribada del digital és una palanca que obliga a repensar tota la distribució”, explica Corella. El professor de la UPF creu que les empreses tradicionals es troben en una fase d’“assaig i error” sobre la manera d’afrontar un futur en què la proporció de consumidors que han nascut amb les noves tecnologies serà cada vegada més gran i en què el preu es valora per sobre de tot.

El Black Friday, “totalment consolidat”

“El Black Friday està totalment consolidat a Catalunya”, segons RetailCat, organització de les principals associacions comercials catalanes, que ahir va demanar repensar aquesta jornada de descomptes. L’entitat creu que les ofertes són “una arma de doble tall”, ja que prenen vendes a la campanya nadalenca i a preus més baixos.

Pel que fa a la jornada en si, segons els comerciants va estar marcada per la meteorologia. “La pluja està deslluint el dia”, va explicar ahir al vespre Gabriel Jené, president de la fundació Barcelona Oberta, que agrupa els principals eixos comercials de la capital catalana. No obstant, molts comerços ofereixen descomptes tota la setmana i alguns els allargaran tot el cap de setmana aprofitant que demà les botigues podran obrir amb horaris de dissabte.