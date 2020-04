“La caiguda del preu del petroli pot durar temps, sens dubte”

Alejandro Alcaraz és professor de l'escola de negocis Eada. És expert en mercats financers, especialment en els de matèries primeres, com el petroli. Creu que el preu del cru tardarà a recuperar-se.

¿L'abaratiment del petroli és conjuntural o durarà una temporada llarga?

Sí que durarà, sens dubte, mentre no hi hagi un augment de la demanda. Per molt que es retalli la producció, si no hi ha demanda el preu no pujarà. Tendim a pensar que en algun moment tot serà com abans. Segur que sí, però el problema és el timing. Ja no es parla d'una recuperació el forma de V i molta gent dona el 2020 per perdut, com els hotelers espanyols.

¿Es mantindrà la tendència, amb preus negatius?

Que en els mercats els contractes de futur del primer venciment cotitzin en negatiu és estrany, però també ho eren els tipus d'interès negatius i hem conviscut amb aquest fenomen durant molt temps. Els mercats responen de manera molt àgil a l'economia real, i ja fa unes setmanes que donen per fet que en el futur el creixement econòmic serà molt incert. En aquest entorn de creixement econòmic negatiu hi ha menys demanda d'energia. Si els avions no poden volar i no podem anar en cotxe no cal omplir el dipòsit. Si no necessitem petroli, el preu baixa.

Però l'OPEP va retallar la producció 10 milions de barrils diaris.

El petroli sempre ha estat molt polititzat. En aquest cas s'ha retallat la producció com mai s'havia fet. En teoria, si retalles l'oferta el preu tendeix a pujar. Però en aquest flux el que mana és la demanda. A una banda hi ha l'OPEP, però a l'altra hi ha la resta del planeta, que està aturat, i queda clar qui guanya la partida.

Es poden repetir els preus negatius?

Al juny podria tornar a passar. Si es compren futurs i el preu del petroli no puja, tothom vendrà a la vegada i el preu caurà.