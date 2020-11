Les cambres acusen sindicats i patronals d'entorpir l'aprovació de la seva llei

Les cambres catalanes fa més de cinc anys que esperen una nova llei que les reguli i no volen que passi una altra legislatura sense tancar el debat. Ho han expressat aquest divendres representants dels ens camerals i el president del Consell de Cambres de Catalunya, Joan Canadell, en un acte unitari a la Llotja de Mar. El també president de la Cambra de Comerç de Barcelona ha acusat les patronals i els sindicats d'entorpir l'aprovació del decret llei, al qual només queden dos plens del Parlament de marge per veure la llum.

El text va quedar tancat amb l'anterior consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, però encara ha de superar la tramitació de lectura única. Això implica que s'hauria de presentar al ple del 2 i 3 de desembre perquè a la següent sessió se'n votin les esmenes. "Per impedir que això passi s'han seguit estratègies de les patronals i els sindicats", ha assegurat Eduard Borràs, secretari general de la Cambra de Sabadell.

Els agents socials (les patronals Foment i Pimec i els dos sindicats majoritaris, CCOO i UGT) consideren que amb la nova llei les cambres obtindrien una representitivitat que no els pertoca i, segons Borràs, han intentat entorpir la tramitació del reglament a través, per exemple, de l'argument que seria inconstitucional. En aquest sentit, ha criticat que es demani un informe al Consell de Garanties Estatutàries perquè aquest procés deixaria només un dia de marge per aconseguir aprovar el text.

"Mai com ara el país ha necessitat tant unes cambres actives al peu del canó per defensar els interessos de les nostres empreses", ha reivindicat Canadell durant la seva intervenció. Per al president de la Cambra, és "l'última oportunitat" per tirar endavant la normativa i posar fi a cinc anys d'endarreriment que "han desgastat molt". Canadell confia que la proposició de llei obtindria els vots necessaris per tirar endavant al Parlament, perquè compta amb el suport d'ERC i Junts per Catalunya i l'abstenció de la CUP.

Les últimes eleccions a les cambres catalanes van incorporar el vot electrònic i van generar una campanya molt disputada, sobretot en el cas de Barcelona. Canadell ha posat aquest interès com a exemple de la necessitat d'aquests organismes: "Un missatge als partits polítics: si no aproveu aquesta llei, atureu les cambres". Entre altres aspectes, la nova normativa ha de regular el sistema de finançament dels ens.