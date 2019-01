La carta de comiat de Tito Álvarez: "Ningú té el que tenim els taxistes de Catalunya"

260x366 Tito Álvarez, en una imatge de les protestes a Barcelona distribuïda per ell mateix. Tito Álvarez, en una imatge de les protestes a Barcelona distribuïda per ell mateix.

El fins ara portaveu dels taxistes, Tito Álvarez, ha anunciat aquest dimecres al mig de l'assemblea i en calent la seva dimissió, que agafava per sorpresa el mateix col·lectiu. Poques hores després n'explicava els motius en una carta en què s'ha mostrat especialment crític amb el sector.

Álvarez diu que "el destí l'ha portat al taxi per quedar-s'hi" i ha afegit que no pot defensar els actes que ha vist aquests últims dies. Ho ha resumit en cinc punts:

1. "Els treballadors dels VTC són víctimes del que està passant; qualsevol de vosaltres treballaria on fos per donar menjar als vostres fills".

2. "Detesto el tracte d'algunes persones cap als periodistes que l'únic que fan és fer la seva feina. Si no us agraden les imatges de violència el que s'ha de fer és no trencar res. Em fa pena que exigim respecte i no respectem els altres".

3. "El comitè de vaga hi deixa la pell per gestionar una situació de màxim risc i és molt complicat sense la vostra col·laboració".

4. "No deixaré la lluita pel taxi, ningú mai em podrà apartar d'allò que porto al meu ADN, però mai ningú m'imposarà el seu criteri, perquè jo tinc el meu".

5. "La gent diu que soc un líder, però jo no em sento així, no em sento còmode, ja que el meu lloc és amb la meva gent, al carrer, lluitant colze a colze i esquena a esquena. Però per poder defensar alguna cosa cal sentir-la".

"No soc Nostradamus"

Sobre la votació d'aquesta tarda dels taxistes ha assegurat que no té "cap dubte" que si avui no s'aixeca la vaga i el decret no tira endavant el sector anirà cap a "l'abisme". "Tots volem més sempre, però ningú té el que tenim a Catalunya", ha assegurat. "Si voleu guanyar una guerra en una setmana d'un càncer que va començar fa nou anys esteu equivocats, tot i que jo no soc Nostradamus", ha afegit.

Si aquest dimecres surt que es continuï amb la vaga, insisteix: "Ho respectaré, però no seré còmplice de portar els meus companys a l'abisme, encara que també hi aniré, però al costat, no al davant".

També ha tingut un missatge per als periodistes, dels quals assegura que sempre en respectarà la seva feina, "fins i tots dels que discrepen de mi". "Per a mi la classe treballadora és el més important i vosaltres sou tan treballadors com els taxistes o qui sigui; sento moltíssim qualsevol aldarull que hàgiu pogut patir perquè no m'agrada que ens criminalitzin".

La carta acaba amb unes paraules adreçades al sector del taxi: "M'agradaria traslladar al sector com d'orgullós em sento de vosaltres. Els taxistes sou el meu front de lluita i la meva segona família, i passi el que passi viurem i morirem junts. Ens veiem als carrers".