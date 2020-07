El cava català es denominarà Comtats de Barcelona

Després de més d'un any de negociacions, finalment el Consell Regulador del Cava ha aprovat aquest dimecres el pla definitiu que té com a objectiu prestigiar el cava i que, entre altres aspectes, dona l'opció d'especificar en quina zona geogràfica concreta es produeix cada escumós.

Segons ha pogut saber l'ARA, el que es faci a Catalunya es denominarà Comtats de Barcelona. El pla, però, també preveu que a l'etiqueta es pugui delimitar la subzona de Catalunya on s'ha elaborat. Concretament hi haurà cinc subzones: l'equivalent a la DO Penedès es denominarà Vall d'Anoia-Foix, la d'Alella es dirà Serra de Mar, la de Tarragona portarà el nom de Conca de Gaià, la de Conca de Barberà s'ha batejat amb el nom de Serra de Prades i, finalment, la de Lleida es dirà Pla de Ponent.

El pla, aprovat per unanimitat fins i tot per les grans cavistes com Freixenet o García Carrión (que es comercialitza amb la marca Jaume Serra) que inicialment s'havien oposat alguns aspectes del document, també preveu que es determinin les altres tres zones on la DO produeix escumós. La d'Aragó es dirà Valle del Ebro; la d'Extremadura, Viñedos de Almendralejo, i la de València, Altos de Levante.

Seran els productors els que decidiran si especifiquen a les etiquetes a quina zona o subzona pertany el cava en el cas dels reserva o gran reserva. Pel que fa als caves més joves, només tindran l'opció de posar la zona en la qual s'han elaborat.

La previsió de la DO és que el consumidor pugui diferenciar el cava jove de la resta l'any 2021, i els reserva i grans reserves a partir del 2022.