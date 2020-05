Tens un comerç? Aquestes són les condicions per reobrir a partir de demà

Demà serà el primer dia de "nova normalitat" per al petit comerç. Amb l'entrada en vigor de la fase 0 de la desescalada, els establiments de menys de 400 metres quadrats podran tornar obrir els seus locals a Espanya després de gairebé dos mesos amb la persiana abaixada per la declaració de l'estat d'alarma per la pandèmia del covid-19. No ha estat fins aquesta tarda, però, que el govern espanyol ha publicat amb tots els detalls al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) les mesures higièniques i de seguretat que hauran de respectar per reprendre la seva activitat i alhora evitar un repunt dels contagis.

Cita prèvia i mampares de protecció

Només podrà entrar un consumidor a la botiga per cada treballador

Els botiguers que decideixin tornar a operar ho hauran de fer amb un sistema de cita prèvia, i a l'interior del local només hi podrà haver un client per cada treballador, sense que es puguin habilitar zones d'espera. Serà obligatori mantenir una distància de dos metres amb els compradors i, en cas que no fos possible, instal·lar una mampara o un mostrador de protecció. Caldrà establir un horari preferent perquè hi vagin a comprar les persones de més de 65 anys. Els centres comercials i les grans superfícies queden fora directament d'aquesta fase de la desescalada.

Dues desinfeccions al dia a tot el local

Els uniformes dels treballadors s'hauran de rentar cada dia a entre 60 i 90 graus

Les mesures del BOE són especialment incisives pel que fa a la neteja dels locals. L'Estat estableix que els establiments s'hauran de desinfectar almenys dos cops al dia, un d'ells en acabar la jornada. Quan hi hagi un canvi de torn dels treballadors tocarà fer el mateix amb l'espai de treball, i també caldrà rentar cada dia els uniformes amb un programa d'entre 60 i 90 graus.

A banda dels poms de les portes, els mostradors o les taules, els comerciants hauran de netejar a consciència altres elements de la botiga com cistells, penjadors, telèfons o carros. Després de cada desinfecció, els guants i equips de protecció que facin servir aniran a les escombraries. De fet, el ministeri recomana que es dediqui un horari del migdia a fer aquestes tasques.

Gel hidroalcohòlic per als clients abans d'entrar

Prohibit fer servir els lavabos dels comerços i es limita l'ús dels ascensors

Abans de tornar a vendre, els comerços també s'hauran de proveir de gel hidroalcohòlic. Serà obligatori posar-lo a disposició dels clients a l'entrada de l'establiment perquè es rentin les mans. A les botigues de roba, s'hauran de desinfectar els emprovadors després de cada ús. A més, per als encàrrecs s'haurà de fixar un horari de recollida per evitar aglomeracions i habilitar un espai per a les entregues.

Talls de cabell amb mascareta i guants

Perruqueries, centres d'estètica i fisioterapeutes hauran de fer servir equips de protecció

En el cas dels comerços en què no sigui possible mantenir la distància de seguretat de dos metres, com les perruqueries o els centres d'estètica, hauran de fer servir "l'equip de protecció individual oportú" que asseguri la protecció tant del treballador com del client. Tot i així, l'Estat no concreta quins elements (mascaretes o guants, per exemple) s'haurien de fer servir durant els tractaments. Els propietaris hauran de mantenir igualment la distància de dos metres entre els clients.

Dos metres de distància entre taules a les terrasses

Es limitarà l'aforament a la meitat i s'hi podran reunir grups de fins a 10 persones

Com va corregir ahir el govern espanyol, a partir de la fase 1 les terrasses es podran tornar a omplir amb només la meitat de l'aforament que tenien abans de la pandèmia. Amb aquesta publicació del BOE, però, concreta que les taules hauran de col·locar-se a dos metres de distància entre elles. En aquest sentit, també es permetrà que s'hi reuneixin grups de fins a deu persones i es restringirà a una sola persona l'ús dels lavabos. Entre cada grup de clients, els hostalers hauran de desinfectar les taules i es recomana fer servir estovalles d'un sol ús. D'altra banda, el ministeri demana evitar les cartes i optar per dispositius electrònics o cartells. Els productes d'autoservei com els dispensadors d'oli o de tovallons tampoc es podran fer servir.