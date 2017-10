El comerç nega la sagnia de les vendes

“Les decisions d’aquestes 800 empreses, les decisions de paralització d’inversions o la caiguda, per exemple, de les vendes de les grans superfícies a Catalunya des del dia 1 fins al dia 17 de pràcticament un 20% són conseqüència fonamentalment de les decisions irresponsables del govern de la Generalitat”. El ministre d’Economia espanyol, Luis de Guindos, s’ha convertit en el missatger habitual dels indicadors econòmics desfermats per la situació política actual a Catalunya.

La setmana passada els dards contra el “suïcidi econòmic” del Govern es van centrar en el comerç, un sector que no acaba de coincidir amb les previsions del ministre. Els botiguers catalans rebaixen l’alarma de De Guindos, que amb l’avís d’una rebaixa del 20% en les vendes de les grans superfícies suggeria una davallada del consum entre la població a Catalunya. “És veritat que la sensació d’incertesa no afavoreix el consum, però no com per fer-ne alarmisme. També hi ha qui aquests dies ven més”, replica el president de l’organització de comerciants RetailCat, Joan Carles Calbet. Les paraules són semblants a la reflexió del president de Pimec Comerç, Àlex Goñi, que avisa que no es pot parlar d’una caiguda generalitzada: “No se’ns estan queixant”.

De fet, la setmana passada algunes de les organitzacions de comerciants catalans -Comertia, Barcelona Oberta, Fundació Barcelona Comerç, RetailCat, Cecot, Associació d’Apartaments Turístics i Amics del Passeig de Gràcia- van escenificar aquest xoc d’opinions en una reunió amb la delegació del govern espanyol a Catalunya. Enric Millo assegurava que a la trobada els botiguers li havien mostrat el seu temor que la situació empitjori, ja que els seus negocis “estan patint disminucions en les vendes d’entre un 20 i un 30%”. RetailCAT desmenteix aquestes xifres i lamenta que l’Estat els utilitzi en lloc de “rebaixar la tensió”.

“Un 30% no l’aguantaria ningú, i menys amb els marges que tenim”, etziba Goñi, que apunta que la sagnia anunciada per Millo arribaria “com a molt” a un 10%. Segons Calbet hi ha hagut un impacte en les vendes -no en tots els barris i sectors-, però aquest impacte no es pot atribuir només a la situació política que viu Catalunya. El representant dels comerciants apunta que hi ha factors com la metereologia que han incidit més a fer deslluir l’octubre. “El bon temps d’aquest últim mes ha endarrerit les compres en el tèxtil i el calçat, i això també es notarà”, explica Calbet, que també recorda que l’octubre ha tingut dos dies menys de venda i una aturada general de país el dia 3. En la seva opinió, part de la incògnita es resoldrà la setmana que ve, quan l’entitat tindrà dades més fiables sobre la marxa de les vendes entre els seus associats.

RetailCat i Pimec Comerç coincideixen que el setembre va acabar amb dades positives, malgrat que també es va apuntar que l’atemptat de les Rambles faria baixar les vendes dels comerços. “Al centre de Barcelona hi va haver uns dies que ens van deixar tocats, però l’impacte es va pair bastant de pressa”, assenyala Goñi. De fet, l’índex de comerç al detall publicat aquesta setmana per l’Idescat indica que les vendes es van enfilar un 3,1% respecte al mateix mes de l’any anterior, mentre que l’estadística va pujar set dècimes en comparació amb l’agost.

Malgrat aquestes dades, la Confederació Espanyola de Comerç va assegurar divendres en un comunicat que “la inestabilitat política a Catalunya” ha impactat “negativament” en l’inici de la campanya de tardor en els comerços de l’estat espanyol. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística recollides per l’entitat, durant el mes de setembre el petit comerç espanyol va patir una retallada de les vendes del 0,3%, que atribueix al context polític.

Divisió entre grans i petits

En les seves declaracions, De Guindos apuntava concretament a les dades d’una organització del sector. Anged és la patronal dels pesos pesants de les grans superfícies com ara El Corte Inglés o Mediamarkt. Un portaveu de la patronal va assegurar a l’ARA que encara no tenen dades de la primera quinzena d’octubre i, per tant, no poden ni confirmar ni desmentir les afirmacions del ministre. Fonts del sector asseguren que aquest impacte en els comptes s’ha notat més a les grans cadenes que al comerç de proximitat, sobretot a les vendes a través d’internet.

Tot i així, el clam del sector a Catalunya té veu i missatge propi: recuperar la normalitat comercial i trobar una solució dialogada abans que les prediccions catastròfiques es compleixin. “Si hi ha por i s’allarga una situació anòmala, la gent es pot deixar l’alegria a casa quan surt a comprar”, apunta Goñi, de Pimec Comerç. Calbet afegeix que RetailCat ha trasmès a la Generalitat les seves demandes i espera que els núvols que planen sobre el consum dels catalans es dissipin aviat.