La consultora Frank Recruitment Group obrirà una nova oficina al districte 22@

Una nova empresa aterra a Barcelona. En aquesta ocasió, la consultora de selecció de personal Frank Recruitment Group obrirà la seva primera oficina a la capital catalana i ho farà al districte 22@. D'entrada, la nova incorporació significarà la creació de 100 llocs de treball a l'àrea comercial per a professionals, tant júniors com sèniors, i preveu generar-ne 150 més els pròxims anys.



La sucursal a Catalunya de la multinacional britànica focalitzarà els seus esforços en la contractació de personal en sis marques concretes, cadascuna d'elles vinculada a diferents àmbits tecnològics. Alguns exemples són la firma Jefferson Frank, d'Amazon Web Services, o Churchill Frank, de 'big data and analytics'.

El districte 22@ serà ara l'emplaçament de la nova oficina de Frank Recruitment Group, però també ho és d'altres companyies internacionals de renom com Amazon.