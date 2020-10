Una incidència tècnica impedeix als restauradors demanar l'ajut de 1.500 euros del Govern el primer dia que es pot sol·licitar

Aquest dimecres a les 9 del matí la Generalitat obria el termini perquè els sectors obligats a tancar a causa de la segona onada del coronavirus, bàsicament el de la restauració i el de l'estètica, poguessin demanar l'ajuda de 1.500 euros per sol·licitant fins a exhaurir la partida de 40 milions d'euros aprovada pel Govern.

Segons ha pogut comprovar l'ARA, però, la plataforma per tramitar aquesta sol·licitud no funciona precisament des de les 9 del matí, l'hora d'obertura. Des del canal d'Empresa s'assegura que el motiu és una "incidència tècnica" i s'afegeix que s'està treballar per resoldre-la, però sense una previsió de quan quedarà solucionat. El mateix canal recomana a la persona que sol·licita l'ajut que consulti el seu perfil de Twitter per seguir les novetats respecte aquesta incidència.

La plataforma de tramitació s'està recuperant. Malgrat això encara no es poden demanar les subvencions de #bar #restaurant #estètica. S'hi està treballant per tornar a activar el tràmit. — FUE Empresa (@FUEmpresacat) October 28, 2020

L'ajuda, segons el Govern, ha de servir per "pal·liar" les pèrdues que genera l'actual tancament, i està previst que s'atorgui per ordre de presentació fins que s'acabi la partida de 40 milions d'euros. Només es pot demanar via telemàtica i ho ha de fer el mateix sol·licitant adjuntant una sèrie de documents, com una factura d'aquest any del lloguer, d'algun subministrament o de la compra de productes o maquinària per al negoci.

El cobrament d'aquests 1.500 euros es produirà el primer trimestre del 2021 i sempre que el sol·licitant estigui al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.