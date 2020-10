Què és la clàusula 'rebus sic stantibus'?

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha anunciat aquest dimecres que la Generalitat proposarà incorporar la clàusula coneguda com a rebus sic stantibus al Codi Civil català perquè els establiments comercials, com bars i restaurants, que estiguin afectats per les noves restriccions aplicades per fer front a la pandèmia puguin ajornar el pagament del lloguer dels seus locals.



Però en què consisteix aquesta clàusula? El que permet és modificar el contracte de lloguer només per circumstàncies de força major no previstes ni per l'inquilí ni pel propietari, com seria el cas de la pandèmia. L'inquilí la pot invocar per deixar de pagar temporalment el lloguer o canviar les condicions del contracte.

"Imaginem que un restaurador està pagant un lloguer de 3.000 euros al mes d'un contracte que va firmar fa dos anys. Com que l'actual crisi del covid-19 ha estat totalment inesperada i ha provocat una situació excepcional, l'inquilí podria demanar al propietari una rebaixa del lloguer invocant aquesta clàusula", exemplifica l'advocat de Lefebvre Robert Gutiérrez.

De fet, afegeix el lletrat, la pandèmia ja ha provocat un augment de judicis de llogaters demanant la rebus sic stantibus.

És una clàusula que s'utilitzava fins ara en dret internacional

La cap de l'assessoria jurídica del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona, Montserrat Junyent, amb aquest pas el que vol fer el Govern és donar forma dins un marc normatiu, en aquest cas el codi civil català, d'un principi que fins ara s'havia d'invocar i que bàsicament s'utilitzava en dret internacional a l'hora de firmar tractats. "Era insòlit aplicar-ho en una relació civil però la pandèmia ha obert aquesta porta", assegura Junyent.

De fet, afegeix, seria similar a les clàusules covid que s'han començat a afegir en els contractes de lloguer en què inquilí i propietari acorden què passarà en cas que es repeteixi un nou confinament com el del març passat.

Per la seva banda, la portaveu del Govern ha explicat que amb aquesta fórmula es busca acompanyar aquelles activitats que no podran fer front al seu lloguer a causa de les mesures restrictives decretades ara o en el futur.

Altres ajudes