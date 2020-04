El govern espanyol allarga el teletreball dos mesos més

El consell de ministres ha aprovat allargar dos mesos més la preferència de teletreballar per a totes les persones que ja ho fan des que es va decretar l'estat d'alarma, i les reduccions de jornada per als treballadors que hagin de tenir cura de menors o de persones dependents.

"É s un mecanisme eficaç que garanteix la continuïtat econòmica; h a estat una de les principals lliçons d'aquesta crisi", ha assegurat la ministra d'Economia, Nadia Calviño, que ha afegit que estan tirant endavant propostes de finançament per donar suport a les empreses que inverteixen en aquesta modalitat de treball, tot i que no les ha concretat.

Són dues de les trenta mesures aprovades en un nou decret llei aquest dimarts al consell de ministres i que actuen en quatre àmbits: suport als treballadors i al sector empresarial, mesures fiscals i ajudes a activitats productives concretes.

"El teletreball ha estat una de les principals lliçons d'aquesta crisi", diu Calviño

Pel que fa al suport als treballadors, es destaquen l'ampliació de la prestació de l'atur a més col·lectius, com els acomiadats durant el període de prova d'una nova feina des del 9 de març, a les persones que a partir de l'1 de març renunciessin a la seva feina per una oferta laboral en ferm que finalment es va perdre o als fixos discontinus, que bàsicament treballen al sector turístic i a la restauració. "Es completa així el dret d'accés a les prestacions per desocupació d'un conjunt de treballadors que havien quedat exclosos dels decrets llei anteriors", ha destacat Calviño.

Alhora s'incrementa l'àmbit d'aplicació dels ERTO per causa de força major en sectors considerats essencials que també han vist reduïts els ingressos.

Per al sector empresarial ha anunciat l'ampliació dels avals de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) per cobrir no només els crèdits canalitzats pel sistema bancari, sinó també els del sistema de finançament basat en pagarés de mercat alternatiu de renda fixa. E ls avals de l'ICO formen part d'un programa dotat amb 100.000 milions d'euros, dels quals ja s'han desbloquejat per al sistema bancari dos trams de 20.000 milions d'euros cada un.

Pel que fa a les mesures de flexibilització fiscal, que el govern espanyol ha xifrat en 1.100 milions d'euros, es permetrà que els treballadors autònoms amb un sistema de mòduls puguin tributar a través d'estimació directa durant el període afectat, ajustant així els pagaments "als ingressos reals". A més, facilitarà la renegociació o l'ajornament dels pagaments de lloguers de negocis, especialment els que siguin propietat de grans tenidors o empreses públiques, i es permetrà l'ús de la fiança per complementar possibles acords entre arrendadors i arrendataris.

Rebaixa de l'IVA de llibres, revistes i diaris electrònics

Alhora, es rebaixarà l'IVA que s'aplica a llibres, revistes i diaris electrònics, conegut com l'IVA digital. Fins ara l'impost era del 21% i passarà al 4%.

Pel que fa a la reactivació del sector turístic, Calviño ha deixat clar que no hi ha un calendari definit. "És un dels més afectats i tindrà un tractament especial del govern", s'ha limitat a dir després que la ministra de Treball assegurés aquesta setmana que no estava previst que tornés a l'activitat fins a finals d'any.

A banda del decret, la portaveu María Jesús Montero ha anunciat que el president del govern, Pedro Sánchez, ha convocat la taula del diàleg social aquest dijous a les 11 del matí per mirar d'integrar els agents socials als acords de reconstrucció que es negociaran ara en una nova comissió al Congrés.