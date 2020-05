L'Eurogrup activa el fons de rescat contra el coronavirus i sense homes de negre

Els ministres de Finances de la Unió Europea han acordat aquest divendres els últims detalls per a l'activació d'una línia de crèdit del Mecansisme Europeu d'Estabilitat (Mede), el temut fons de rescat, que posa a disposició dels membres europeus préstecs barats fins a un 2% del seu PIB per afrontar costos sanitaris directes i indirectes de la pandèmia del coronavirus. Estarà en marxa l'1 de juny. Aquest havia estat un tema espinós, especialment per a Itàlia que ho rebutjava perquè aquest instrument es va lligar a les retallades en l'anterior crisi, sota l'estricta supervisió dels homes de negre. Però l'acord final deixa per escrit que aquesta vegada no hi haurà homes de negre (els tècnics enviats per la Comissió, el BCE i l'FMI per controlar despeses i exigir retallades.)

L'acord d'aquest divendres, a més, estableix que les línies de crèdit per valor total de 240.000 milions hauran de retornar-se en un període màxim de 10 anys i que podran demanar-se fins a finals del 2022. Tindran uns interessos "lleugerament superiors" al 0%, segons ha explicat el director del Mede, Klaus Reglin, que també ha avisat que podrien augmentar si empitjora la seva capacitat de finançament.

En el text de l'acord, es posa èmfasi en què no hi haurà un control extraordinari més enllà de l'habitual que implica l'anomenat semestre europeu, que supervisa les finances dels estats membres. Aquestes anàlisis es continuaran fent perquè ho exigeixen els tractats de la UE, però no es tindran en compte els límits de dèficit i de deute durant un període de temps encara per determinar, perquè la Comissió va suspendre les normes.

En demanar les ajudes del fons de rescat per la pandèmia del covid-19, sí que s'establirà un sistema de control per assegurar que es tornen els diners i que es destinen a "finançar costos sanitaris directes o indirectes, relacionats amb la cura i prevenció a causa del covid-19. Per demostrar-ho, hauran de detallar per escrit en un formulari les partides que volen finançar amb les línies de crèdit. La polèmica serà ara decidir quins costos es consideren vàlids per posar dins aquesta llista. "Només es monitoritzarà l'ús del fons, no hi haurà supervisió addicional. Resumint, només una condició i una línia de crèdit només relacionada amb aquesta condició", ha remarcat el comissari econòmic, Paolo Gentiloni, després de la reunió.

El retard en el pla de reconstrucció

D'aquesta manera, garantint que no hi haurà homes de negre, s'intenta convèncer principalment Itàlia perquè no rebutgi fer un mecanisme demonitzat per l'estigmaque implica el rescat, però també justament evitar que es demonitzi perquè ho puguin demanar tots els països. L'activació dels 240.000 milions en crèdits són per ara el gran gruix de la resposta econòmica europea conjunta, tenint en compte que suposen la meitat del mig bilió el crèdits aprovat per l'Eurogrup i, sobretot, que el Fons de Reconstrucció demanat per bona part dels estats està encallat dins els calaixos de la Comissió Europea, que intenten presentar una proposta que no sigui tombada per les capitals. Incialment, la proposta de Brussel·les havia d'arribar aquesta setmana en forma d'un instrument que equilibrés crèdits i transferències i lligat al Marc Financer Plurianual.

Tot i això, Brussel·les n'ha ajornat fins ara la presentació davant la divisió d'opinions i, per tant, es complica poder posar en marxa un sistema de transferències als estats més afectats que permetria no haver-se d'endeutar més. Roma, però, havia demanat recentment una solució urgent, perquè les seves finances estan especialment tocades al mateix temps que el país ha estat especialment colpejat per la pandèmia. Per això, Brussel·les intenta convèncer Itàlia que faci servir el MEDE, que sí que podrà ser activat a partir del juny . Espanya fins ara sempre ha dit que no necessita acudir a aquest mecanisme extraordinari però no n'ha fet una guerra interna i s'ha mostrat satisfet amb el compromís d'activar-lo sota condicions només vinculades a la despesa contra la pandèmia.

El Fons de Reconstrucció s'ha anat aigualint amb els dies. Al debat havia començat encès amb la petició del sud d'activar coronabons, que ja es van descartar davant el bloqueig del nord. El debat va passar després a centrar-se en si els diners provinents d'un fons parcialment finançat a través de l'emissió de deute des de la Comissió Europea s'han de concedir majoritàriament en forma de crèdits o transferències. La fractura és la mateixa que pels coronabons: nord i sud.