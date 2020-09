Sánchez refreda ara la baixa per a pares amb nens en quarantena però que no han donat positiu de coronavirus

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a refredar aquest dilluns que el govern espanyol faci modificacions legals per concedir la baixa retribuïda per a pares i mares amb nens en quarantena però que no han donat positiu de coronavirus.

En entrevista a TVE, el president espanyol ha dit que s'està parlant amb els agents socials però ha recordat les mesures que ja hi ha actualment en vigor, recollides en el pla Me Cuida: que quan un familiar ha donat positiu l'altre convivent es pugui demanar la baixa i també la possibilitat de deixar de treballar o agafar-se mitja jornada en cas de tenir un fill aïllat a casa sense perdre la feina però cobrant la meitat o res.

Les declaracions de Sánchez topen amb les que va fer la setmana passada el vicepresident segon de l'executiu espanyol, Pablo Iglesias, que va garantir una baixa per incapacitat per als pares de menors que hagin d'estar en aïllament malgrat no tenir una prova positiva de contagi de covid-19.

Sobre l'inici del curs escolar, el president de govern espanyol ha assegurat que els pares poden estar tranquils i "sense cap dubte" a l'hora d'enviar els seus fills a l'escola. "Sense que hi hagi el risc zero, els nostres fills i filles, i mestres i professionals tindran la garantia d'estar en centres segurs", ha afirmat el cap de l'executiu espanyol.