L'economia espanyola es desploma un 22% el segon trimestre, la caiguda més forta mai registrada

Ensorrada històrica de l'economia espanyola. El segon trimestre d'aquest any va patir la major caiguda de l'activitat econòmica registrada pels organismes oficials des que es van començar a calcular dades del producte interior brut el 1970. La crisi del coronavirus i les diverses setmanes de confinaments són la causa principal de la davallada.

Entre abril i juny, el PIB espanyol es va desplomar un 22,1% en comparació amb un any enrere, mentre que la reducció respecte el trimestre anterior -el primer del 2020- va ser del 18,5%, segons dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

La caiguda no té precedents en la història moderna d'Espanya. Els primers tres mesos de l'any, aquest indicador, que mesura el valor de tot el que s'ha produït en un territori en un temps determinat, ja es va contraure un 5,2%.

Tècnicament, les dades publicades per l'INE no són definitives, sinó un primer avançament. No obstant, en general la diferència entre les xifres avançades i les finals acostuma a ser molt petita, d'una o dues dècimes. Malgrat això, des de l'esclat de la pandèmia, l'organisme estadístic estatal adverteix que té més dificultats per obtenir tota la informació, per la qual cosa els indicadors són més susceptibles a ser revisats en un futur.

Per sectors, el comerç, el transport i l'hostaleria són els més perjudicats, amb una caiguda del 40,4%.