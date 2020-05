Luis de Guindos: "Ja hem tocat fons"

"Els nivells d'incertesa són brutals, però ja hem passat el pitjor". En un context de crisi econòmica i impactats encara per saber quines conseqüències econòmiques deixarà la pandèmia, el vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, ha llançat un dels escassos missatges optimistes que s'han sentit en les últimes setmanes sobre aquesta crisi.

Encara en plena desescalada, i després de reconèixer que l'economia europea no estava preparada per un confinament de dos mesos, De Guindos ha vaticinat que durant el segon trimestre de l'any l'activitat econòmica seguirà caient, i caurà el doble o el triple del que ha caigut el primer trimestre, és a dir que pot arribar a triplicar el descens del 4% dels tres primers mesos de l'any. "Viurem una caiguda brutal de l'economia europea durant el primer semestre", ha dit, que pot anar del 6% al 12%, en la línia de les previsions que han fet el Fons Monetari Internacional i la Comissió Europea.

En una jornada telemàtica organitzada per Esade per analitzar la recessió econòmica i dibuixar l'horitzó de l'economia, el vicepresident del BCE ha destacat, però, que l'aixecament de les restriccions que comporten els plans de desescalada farà que l'economia europea registri un rebrot de l'activitat econòmica durant el tercer i el quart trimestres que provocarà "una recuperació bastant important durant el conjunt del segon semestre".

Per això defensa que "el pitjor de la crisi ja ha passat" i, sempre que no hi hagi un rebrot del virus, assegura que l'economia de la zona euro s'anirà recuperant. L'exministre d'economia creu, però, que per recuperar els nivells econòmics previs a la crisi del covid-19 hauran de passar dos anys, fins al 2021, quan l'economia de l'eurozona podria pujar un 6%.

A favor de les transferències

Sobre la resposta que ha de donar Europa per assegurar que cap país quedi enrere, De Guindos ha confiat en la solidaritat de tots els països de l'eurozona. Una solidaritat, ha assegurat , que ja es farà visible al proper Consell Europeu amb les negociacions del fons econòmic de reconstrucció. En aquest sentit s'ha alineat amb el govern espanyol i l'italià perquè les ajudes d'aquest fons no es facin en forma de préstecs (deute) sinó amb transferències no reemborsables.

El vicepresident del BCE ha defensat les mesures adoptades pel govern espanyol per fer front a la crisi del covid-19 però ha matisat que han de ser temporals fins que s'arribi a la nova normalitat. Per això opina que la renda mínima que està dissenyant l'executiu espanyol no hauria de ser permanent sinó que hauria de tenir una durada de dos o tres mesos.