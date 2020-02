Els cotxes nous matriculats a Catalunya emeten més CO2 de mitjana que l'any anterior

Sembla una contradicció, ja que cada cop els constructors d’automòbils fabriquen vehicles amb emissions més reduïdes per complir amb els ferris requisits de la Unió Europea, però el cert és que, si es miren les emissions mitjanes, els cotxes matriculats a Catalunya l’any 2019 van fer augmentar les emissions un 0,84% respecte als cotxes matriculats un any abans. La dada la dona Faconauto, la patronal espanyola de concessionaris de l’automoció.

Aquesta patronal ha encarregat un estudi a la consultora MSI, i el resultat és que, de mitjana, els cotxes matriculats a Catalunya l’any 2018 tenien unes emissions de CO 2 una mica per sobre dels 119 grams per quilòmetre recorregut. Els turismes matriculats al Principat el 2019 van elevar aquestes emissions mitjanes fins als 120 grams per quilòmetre recorregut, un 0,84% més. L’increment és similar al del conjunt de l’Estat, que va ser del 0,85%, malgrat que les emissions mitjanes a Espanya són lleugerament inferiors a les de Catalunya: 117 grams per quilòmetre recorregut el 2018 i 118 grams el 2019.

De fet, Catalunya se situa entre les comunitats on la mitjana de les emissions dels cotxes nous és més alta. Per sobre hi ha només les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla (126 grams), l’Aragó (123 grams) i el País Basc (121 grams). Igual que Catalunya, amb 120 grams, se situen Castella i Lleó, Múrcia i Navarra.

Que els cotxes matriculats l’any passat tinguin unes emissions mitjanes més altes que les de l’any anterior es deu, curiosament, a la davallada de les vendes de cotxes dièsel. Segons la patronal Faconauto, els cotxes de gasoil actuals emeten menys CO 2 que els de gasolina. Des del Dieselgate, la tecnologia ha evolucionat i els cotxes de gasoil han reduït les seves emissions. Però com que s’ha demonitzat el dièsel, les vendes han caigut en picat i les de cotxes de gasolina han seguit augmentant. Això té com a conseqüència que les emissions mitjanes augmentin. A més, els cotxes amb combustibles alternatius, malgrat que guanyen quota de mercat, encara no tenen prou presència per fer baixar les emissions mitjanes.

“S’ha de tornar a col·locar el dièsel al lloc que li correspon i dir-ho als compradors per treure’ls de la confusió”, assegura Marta Blázquez, vicepresidenta executiva de Faconauto. Si les vendes de cotxes dièsel augmentessin, diu aquesta executiva, les emissions mitjanes baixarien. I posa l’exemple del Japó, on el govern està donant subvencions directes a la compra de cotxes dièsel com a tecnologia de transició cap a la descarbonització.

El repte de les marques

És un problema per al sector que les emissions mitjanes augmentin, però ho és més que aquests nivells quedin molt lluny de la nova normativa europea, que estableix que a partir d’aquest any la mitjana d’emissions dels cotxes venuts per cada marca o grup automobilístic no superi els 95 grams per quilòmetre recorregut. Aquesta normativa explica la forta ofensiva dels diferents constructors per comercialitzar cotxes elèctrics i híbrids. Com més en venguin més podran rebaixar les emissions mitjanes dels cotxes que posin al mercat.

Aquesta ofensiva elèctrica no obeeix estrictament a motius comercials, sinó que les marques s’exposen a fortes multes si no compleixen amb les mitjanes d’emissió. En concret, 95 euros per cada gram de CO 2 de cada cotxe que superi els 95 grams per quilòmetre.

La consultora Jato va fer un càlcul amb les dades d’emissió mitjana del 2018. Les multes a què haurien de fer front les marques des d’aquest any, amb aquelles emissions i aplicant la normativa, arribarien als 34.000 milions. Lògicament, els constructors fan un esforç per vendre cotxes de baixes emissions i rebaixar així la seva mitjana.

La patronal dels concessionaris, però, creu que a Espanya cal un pla de suport per renovar els cotxes i, “en paral·lel, incentivar la demanda de cotxes de baixes emissions”, indica la vicepresidenta executiva de la patronal Faconauto. En aquest sentit, aquesta organització demana que els pròxims moviments es consensuïn amb el ministeri per a la Transició Ecològica.