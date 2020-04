Els grans economistes europeus creuen que el confinament total és la solució menys perjudicial per a l'economia

Confinament total o parcial? Salut o economia? Aquest ha sigut el debat recurrent des que va començar la crisi sanitària del covid-19, que ràpidament s'ha convertit també en una crisi econòmica. En opinió dels principals economistes europeus, però, aquesta disjuntiva realment no existeix: el confinament total també és la millor solució perquè l'economia surti el mínim de perjudicada possible d'aquesta crisi sanitària.

En concret, un 65% dels economistes estan d'acord o molt d'acord quan se'ls pregunta si els "tancaments severs", inclòs el tancament de les empreses no essencials, seran millors per a l'economia en el mitjà termini que no pas mesures menys agressives. Hi ha un 22% dels economistes que estan indecisos quan se'ls fa aquesta pregunta, mentre que tan sols un 4% creuen que el confinament total és la pitjor decisió per a l'economia.

"L'alternativa al 'lockdown' no és el retorn a la normalitat: molts no voldran anar a treballar encara que els hi permetis"

Aquesta és la principal conclusió de l'enquesta que fa periòdicament el panel IGM Forum, que han respost 45 dels millors economistes d'Europa. Entre ells hi ha el francès Olivier Blanchard (execonomista en cap de l'FMI), el belga Paul De Grauwe o els catalans Jordi Galí, Pol Antràs i Xavier Freixas. En l'última enquesta, feta el 13 de març, els experts ja avisaven que una recessió a Europa era inevitable, tal com després han certificat les diferents institucions.

En primera instància, el govern espanyol va optar per aturar l'economia parcialment perquè creia que així potser es podria contenir la malaltia i, alhora, minimitzar l'impacte econòmic. Finalment, en veure que l'expansió del virus no remetia, va optar per aturar tots els sectors no essencials i posar l'economia "en hibernació".

Un factor que destaquen diversos dels economistes enquestats és que, com més aviat es pugui controlar la malaltia, abans podran els treballadors tornar a la seva feina. I molt important: que l'alternativa als tancaments generalitzats no és la normalitat. "Si no contens els contagis, la gent simplement no tornarà a la feina", opina Marco Pagano, de la Universitat de Bocconi, a Milà. "L'alternativa és que molta gent no voldrà treballar encara que els hi permetis", afegeix Peter Neary, de la Universitat d'Oxford.

Un altre economista que està molt d'acord amb el confinament total és Xavier Freixas, que argumenta que "la capacitat dels hospitals és limitada i el valor econòmic de la vida a Europa és alt", se suposa que en contraposició amb altres continents com els Estats Units o l'Àsia.

Els dubtes

Entre els economistes que no tenen clar que el lockdown sever sigui la solució més beneficiosa per a l'economia hi ha Jordi Galí, que opina que, "des d'un punt de vista estrictament econòmic, com més llarg i més dur sigui el tancament d'empreses, més grans i negatius seran els efectes (fallida d'empreses, deute, etcètera)".

N'hi ha d'altres que estan en la categoria d'"indecisos", com Jan Eeckhout, professor de la Barcelona GSE, per al qual "fer proves i rastrejar com han fet a Corea del Sud podria ser una millor solució que el lockdown sever".

"L'èxit d'aquesta estratègia dependrà de com sigui el camí de sortida"

Un altre indecís és l'anglès John Vickers (Universitat d'Oxford), que argumenta que encara hi ha "massa incògnites epidemiològiques" per saber la resposta a la pregunta i que, a més, molta part de l'èxit d'aquesta aturada dependrà de com es faci el camí de sortida. És a dir, de com es descongeli l'economia un cop hagi passat el perill sanitari.

On sí que hi ha un acord molt evident és en una altra pregunta de l'enquesta: és quan pregunten als economistes si, tot i les mesures que han anat aprovant els diferents països europeus, encara és "altament desitjable" que hi hagi una resposta fiscal a escala europea per combatre la crisi. El 80% hi estan molt d'acord o d'acord. Però, veient les dificultats que hi ha per acordar aquesta resposta, no hi ha cap certesa que això passi.