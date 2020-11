La crisi s’instal·la a la indústria de components de l’automòbil

Just abans de la irrupció del covid, el mes de febrer passat, el departament d’Empresa de la Generalitat presentava un ampli i concret estudi sobre el sector de l’automoció a Catalunya. El titular era força clar: “La irrupció del cotxe elèctric posa en perill 145 empreses i 37.966 llocs de treball a Catalunya”. I sembla que el temps li comença a donar la raó, fins i tot d’una manera més accelerada del previst a causa de la incertesa econòmica que ha creat la pandèmia.

El degoteig de notícies els últims mesos no s’ha aturat. El gran impacte va ser l’anunci a finals de maig del tancament de les plantes de Nissan, que finalment s’ha pactat que es faci efectiu a finals de l’any que ve. Però darrere de cada cotxe hi ha una important aportació dels proveïdors, i les notícies de tancaments i acomiadaments s’han acumulat en les últimes setmanes: Saint-Gobain Glass, Robert Bosch, TE Connectivity i Faurecia són algunes de les empreses que ja han plantejat retallades o tancaments. I al darrere hi va la indústria auxiliar. L’anunci de tancament de Nissan va impactar molt directament en Acciona, amb un ERO per a més de 500 treballadors que feien feines logístiques a la planta de la Zona Franca. I el de Saint-Gobain, de retruc, va afectar gairebé mig centenar d’empleats de Bergé Logística.

A la crisi econòmica derivada de la pandèmia s’hi suma un canvi de model en la indústria de l’automoció provocat per la digitalització, l’electrificació, la connectivitat i la nova mobilitat. José Portilla, director general de Sernauto, la patronal de la indústria de components, recordava recentment que més del 58% dels proveïdors de components han centrat les seves inversions en la nova mobilitat i l’electrificació, i indicava que la indústria de components aporta el 75% del valor de cada vehicle. “Estem en un moment de transformació sense precedents”, assegurava.

La ministra espanyola d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, en la presentació a Barcelona del baròmetre Auto Mobility Trends, elaborat per Coche Global i YGroup, va deixar clara la importància de la indústria de components a Espanya, que és el segon productor de cotxes d’Europa i el novè del món. Per això va expressar el compromís del govern espanyol amb el sector, que es tradueix en la mobilització de 3.750 milions anunciada al juny.

Advertència i transformació

Però la ministra també va fer una advertència als industrials de l’automòbil: s’ha d’aprofitar la crisi provocada per la pandèmia del covid-19 per avançar en la transformació d’aquestes empreses. “El sector de l’automoció ha de fer inversions en R+D, tecnologia i producció per transformar l’oferta”, va dir.

Que els proveïdors han de tenir un paper clau en la transformació del sector ho comparteix el Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC), tal com diu el seu pla estratègic 2020-2024, presentat a l’estiu. “La indústria tindrà noves opcions de transformació gràcies a l’evolució dels components i la creació de perfils professionals altament qualificats per ocupar llocs de treball que ni som capaços d’imaginar”, diu el president del CIAC, Josep Maria Vall, que afegeix: “Amb la digitalització i la connectivitat cada peça de l’automòbil que coneixem actualment es transformarà”.

Robert Bosch, a Castellet i la Gornal: tancament el 2021 Direcció i sindicats van arribar a un acord per tancar la factoria a finals de novembre del 2021. Mentrestant, s’han negociat unes indemnitzacions molt per sobre del mínim legal i es posarà en marxa un procés de reindustralització, amb l’objectiu d’atreure algun altre fabricant que pugui crear ocupació. La plantilla de Robert Bosch és d’uns 300 empleats. Faurecia, a Abrera: un ERO per a 160 treballadors Faurecia, una de les principals empreses de components, té una planta a Abrera. La direcció ha plantejat als sindicats un expedient de regulació d’ocupació per acomiadar 160 dels seus 308 empleats. Argumenta que el tancament de Nissan i la pèrdua de la consola i la pintura del nou León de Seat ha fet baixar la feina. Els sindicats han convocat una vaga indefinida a partir del 18 de novembre.