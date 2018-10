La investigació de Grifols aporta esperança als malalts d’Alzheimer i a les seves famílies, perquè el nou tractament és capaç de frenar fins a un 61% els efectes de la malaltia en aquells pacients d’estadi moderat. Segons l’assaig clínic, anomenat AMBAR ( Alzheimer management by albumin replacement ), es pot estabilitzar la progressió d’aquesta patologia neurodegenerativa -provoca pèrdues de memòria, canvis en el comportament i deteriorament intel·lectual- amb un recanvi del plasma de la sang dels pacients.

Els 496 participants en l’assaig s’han sotmès a extraccions periòdiques de plasma (la part líquida de la sang) per substituir-lo per una solució d’albúmina, una proteïna que “neteja” la sang perquè té propietats terapèutiques, segons explica Mercè Boada, directora de la Fundació ACE-Barcelona Alzheimer Treatment & Research, que ha participat en l’estudi juntament amb l’Alzheimer Disease Research Center de la Universitat de Pittsburg. Així, el grup de malalts que tenien Alzheimer moderat han millorat significativament les seves capacitats cognitives i per fer activitats de la vida diària.

A la pràctica, això permet obrir una nova via per tractar l’Alzheimer, més enllà de les pastilles i les intervencions subcutànies que es feien fins ara. “És un dels avenços més importants dels últims 15 anys”, resumeix Boada, perquè l’últim fàrmac actiu que va donar resultats en la millora de la cognició i les funcions diàries dels pacients amb Alzheimer moderat es va descobrir el 2003. La malaltia, que afecta unes 800.000 persones a Espanya, encara no té cura i la xifra d’afectats es podria multiplicar per tres el 2050, i arribar a dimensions d’epidèmia.

Investigació negativa

Ara bé, formalment la investigació de Grifols ha tingut un resultat negatiu, perquè si es tenen en compte els pacients amb Alzheimer lleu i moderat alhora, els resultats no són estadísticament significatius i, per tant, no es pot demostrar de manera concloent que el tractament tingui impacte també en els malalts menys greus. Tot i així, els experts reconeixen la importància del descobriment. “Han trobat un resultat significatiu en un subgrup, i el valor d’aquest resultat cal que s’estudiï al detall”, afirma José Luis Molinuevo, director científic del programa de prevenció d’Alzheimer del centre de recerca de la Fundació Pasqual Maragall, el BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC).

“Encara que la regulatòria pugui ser fallida, tenim una esperança per oferir altres estratègies als malalts i a les famílies”, assegura Boada. El mateix va dir el president de la companyia, Víctor Grífols, quan va assegurar que, atès que els resultats “obren una nova era” en el tractament de la malaltia, la companyia “continuarà explorant el potencial de les proteïnes plasmàtiques i del recanvi plasmàtic”.