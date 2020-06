L'empresa haurà de pagar totes les despeses del teletreball i pactar l'horari amb l'empleat

L’empresa haurà de pagar totes les despeses generades pel teletreball, pactar l’horari amb l’empleat, i s’haurà de posar tot per escrit. En cas que no es faci, es considerarà una falta greu per part de la companyia, que pot enfrontar-se a una sanció greu, de fins a 6.250 euros. Aquestes són algunes de les novetats de l’avantprojecte de llei del teletreball que ha elaborat el govern espanyol i al qual ha tingut accés l’ARA.

El document, estructurat en quatre capítols i que té 21 articles, deixa clar que “el desenvolupament del treball a distància haurà de ser sufragat en la seva totalitat per l’empresa”, tant pel que fa a les despeses directes com a les indirectes relacionades amb “els equips, eines i mitjans vinculats al desenvolupament de la seva activitat laboral”. Aquestes despeses es podran pagar a través de complements específics que es poden incloure en el conveni col·lectiu o en un acord entre l’empresa i els treballadors.

Segons l’avantprojecte, l’empleat, a més, tindrà dret a un horari flexible que “podrà alterar” sempre que respecti la normativa sobre el temps i el treball de descans. Hi haurà, però, una exempció, que serà el “temps de disponibilitat obligatòria” que fixi l’empresa. “Per exemple, si el requereix cada dia a les 12.00 hores per fer una reunió”, explica l’advocat laboralista d’Augusta Abogados i professor de la UOC Pere Vidal.

Alhora, el text inclou altres aspectes, com ara que tindran preferència per teletreballar les persones amb fills menors de 12 anys, que els empleats que treballin des de casa tindran els mateixos drets que els presencials, que hauran de tenir un control horari o que el teletreball sempre serà voluntari.

Segons recull l’avantprojecte, totes les condicions del teletreball s’hauran de posar obligatòriament per escrit en un acord que haurà d’incloure vuit punts; si no, l’empresa serà sancionada. Entre aquests hi ha l’inventari dels mitjans que exigeix el desenvolupament del teletreball: “S’han d’incloure els consumibles, els elements com mobles, així com la vida útil i el seu període màxim de renovació”, i els mecanismes de compensació d’aquestes despeses.

També s’ha d’especificar l’horari de treball i les “regles de disponibilitat” que marqui l’empresa, quina serà la distribució entre treball presencial i el de distància, el centre de treball de l’empresa, el lloc habitual del teletreball, els mitjans de control que durà a terme l’empresa sobre l’activitat de l’empleat i la duració de l’acord, si és indefinit o temporal. “El que fa l’avantprojecte és adaptar la normativa europea tenint en compte les diferents sentències que s’han dictat respecte el teletreball”, concreta l’advocat laboralista.

El text també preveu tots els drets amb els quals compta un treballadors presencial inclosos en diferents normatives, com ara el descans de 12 hores entre jornada i jornada o el dret a desconnexió laboral, entre d’altres. Un cop elaborat avantprojecte de llei, el text s’haurà de negociar amb sindicats abans que pugui ser aprovat pel Consell de Ministres.