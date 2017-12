Un fons d'inversió madrileny entra a l'accionariat de Kids&Us

El fons d'inversió madrileny Corpfin Capital ha entrat a l'accionariat de la cadena catalana d'acadèmies d'idiomes Kids&Us amb "una participació significativa", segons ha explicat aquest dimarts la companyia. L'objectiu de l'operació és impulsar l'expansió de l'empresa al mercat nacionals, consolidar-la als països estrangers on ja és present i obrir-ne de nous.

En un comunicat, Kids&Us ha recordat que els fundadors i fins ara únics accionistes de l'empresa, Quim Serracanta i Natàlia Perarnau, seguiran sent els referents del projecte, que mantindrà l'equip directiu actual. Com va avançar l'ARA, la companyia amb seu a Manresa va tancar el 2016 amb uns ingressos de 18 milions d’euros, un 15% més respecte a l’any anterior, i uns beneficis que superen els 4 milions.

El grup de capital risc Corpfin compta amb inversions a la seva cartera com ara la cadena de forns i cafeteries El Fornet, l'empresa propietària dels restaurants La Tagliatella i l'aerolínia amb seu a Barcelona Volotea. "Kids&Us ha demostrat ser un projecte de gran èxit, sustentat en la seva proposta pedagògica única. Aquests valors seran la base per l'èxit de la nova etapa d'expansió empresarial que ara iniciem", ha afirmat Fernando Trueba, soci de la firma.

Kids&Us preveu acabar l'any amb una facturació de més de 20 milions d'euros. "Corpfin és un soci estratègic que ens ajudarà a assolir el següent nivell sense renunciar al que som", ha explicat Serracanta. Els plans d'expansió preveuen l'obertura de més de 200 nous centres en mercats actuals i l'entrada en nous mercats emergents a Europa, l'Amèrica Llatina o Àsia, amb l'objectiu d'impartir classes a 200.000 nens l'any 2020.

Actualment l'empresa ja és a França, Itàlia, Bèlgica, Andorra, República Txeca, el

Marroc i Mèxic i dona feina a 130 persones. Dins d'aquesta estratègia, el primer país que Kids&Us abordarà és el Japó, previst per l’abril de 2018. L'arribada al continent asiàtic s'havia ajornat l'any passat, per motius que la companyia no va explicar.