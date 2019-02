La presència de dones a l'Íbex-35 s'estanca en el 23,8%

La presència de dones a les cúpules directives de les grans empreses no avança. Tot i que creix la consciència sobre la paritat a les empreses, la realitat és una altra. Les dones segueixen sent minoria i la situació no millora: el 2018 no es va produir cap avenç i l'any va tancar amb un 23,74% de dones als consells d'administració de les companyies de l'Íbex-35, pràcticament la mateixa xifra que el 2017 (23,66%). "Ha sigut un any decepcionant per l'avenç de la paritat", afirmen les autores de l'informe d'Atrevia i IESE que s'ha publicat aquest dimecres sobre les dones als consells d'administració, Asun Soriano i Nuria Chinchilla.

Les xifres són encara més desesperançadores si es té en compte el percentatge de conselleres executives, que no arriba al 5%. A més, només una dona –Patricia Botín, del Banco Santander– és presidenta del consell d'administració, dues menys que el 2017. En el conjunt d'empreses cotitzades, la paritat als consells és encara més baixa, del 20,3%, tot i que el percentatge augmenta lleugerament respecte a l'any anterior.

Ni les societats de l'Íbex 35 ni el conjunt d'empreses cotitzades espanyoles respecten la recomanació de la Comissió Europea, que és situar almenys en un 40% la quota femenina als consells d'administració de les grans empreses. La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CMNV) també va fixar una recomanació per a les companyies espanyoles: el 2020 almenys el 30% dels consellers han de ser dones.

Grifols i Cellnex, al capdavant

Només una empresa de l'Íbex 35 supera la barrera del 40%, Red Eléctrica (un 41,6% dels membres del consell són dones), i en 11 companyies les conselleres representen més del 30%, entre les quals les catalanes Grifols i Cellnex. Aquesta última ha incorporat l'últim any tres dones al consell d'administració. A la resta, un total de 23, les conselleres no superen el 20% del total.

La majoria d'empreses catalanes que cotitzen en borsa no lideren el rànquing de paritat. La immobiliària Colonial i l'elèctrica Naturgy estan entre les companyies amb menys presència de dones als consells d'administració. De fet, Naturgy és, juntament amb Técnicas Reunidas, l'empresa amb un percentatge de dones més baix. No arriba al 10%.