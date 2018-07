Àngels Chacón: “Algunes empreses van marxar abans que l’Estat fes el decret”

Aquest any s’han de canviar els presidents de les principals institucions empresarials, com Foment del Treball, Fira de Barcelona o les Cambres de Comerç. En el cas d’aquestes últimes, fa anys que s’haurien d’haver celebrat eleccions, i ara la convocatòria depèn exclusivament de vostè. Quan seran les eleccions?

A la pròxima reunió de Govern [demà, dimarts, per al lector] s’iniciaran els tràmits. Aprovarem el decret amb el qual s’inicia la convocatòria d’eleccions, que seran per vot electrònic.

Només per vot electrònic?

Sí.

Algun candidat s’oposa que hi hagi vot electrònic perquè creu que serà una font de problemes.

Benvinguts al segle XXI. En un Govern que ha creat una conselleria de Polítiques Digitals, i crec que per coherència amb l’estratègia de govern i els temps en què som, el vot ha de ser digital.

Quan seran les eleccions, per tant?

S’aprovarà el decret i la convocatòria, hi haurà d’haver una licitació de l’empresa que gestioni el vot electrònic... També farem una auditoria perquè no hi hagi cap mena d’incidència.

Per afinar. Quan serien?

Seguint aquests terminis, les eleccions serien a finals d’aquest any o principis del vinent.

De la resta d’institucions, n’hi ha una de la qual la Generalitat també hi té alguna cosa a dir, que és la Fira. El president l’elegeixen per consens la Generalitat, l’Ajuntament i la Cambra. Quin president voldria vostè a la Fira de Barcelona?

No ho diré pas aquí. El consensuarem amb l’Ajuntament de Barcelona i ara treballem en les últimes opcions. Ho hauríem de saber aviat.

Veu lògic que un líder empresarial, com és el cas de Pimec, ocupi el càrrec de president d’una patronal durant més de 30 anys?

És decisió de l’organització.

En els últims mesos ha passat una cosa important: la sortida de moltes seus socials. ¿Sap si hi va haver pressions concretes perquè les empreses sortissin de Catalunya?

Algunes.

Per part de qui?

No ho penso dir.

El president del comitè d’empresa de Seat va parlar de “pressions polítiques i monàrquiques”.

El decret de l’Estat es va fer amb tota la intencionalitat del món. I les informacions, declaracions i pronunciaments que hi va haver es feien per farcir aquest clima al voltant de la idea que l’economia catalana era un desastre, s’ensorrava. Apel·lo al grau de consciència que alguns entorns tenien a l’hora de fer aquestes declaracions, que sabien que perjudicaven la nostra economia.

¿Sap d’alguna empresa que marxés abans del famós decret que ha mencionat?

Quant abans?

24, 48 hores... Sabent que venia un decret, va actuar abans de tenir-lo?

Alguna.