Un 40% d’eòlica no aconsegueix abaratir el mercat elèctric

Sempre s’ha dit que quan bufa el vent i hi ha més generació elèctrica d’origen eòlic s’abarateix el preu de l’electricitat, perquè l’energia es produeix amb una tecnologia més barata. Aquesta màxima, que en general obeeix a la realitat, s’està desvirtuant, fins al punt que, per exemple, divendres passat, amb una producció altíssima d’origen eòlic -el 40% del total-, el preu continuava elevat. El preu mitjà del megawatt divendres al mercat majorista va ser de 59,19 euros. Una quantitat molt similar a la del 9 de novembre del 2017, quan va ser 60,73 euros, malgrat les mesures adoptades pel govern de Pedro Sánchez, com la suspensió de l’impost a l’electricitat, per abaratir-la.

Els experts assenyalen dos factors que impedeixen abaixar el preu malgrat l’alta generació eòlica. Un aspecte fonamental és el funcionament del mercat majorista, conegut com a marginalista, que estableix que l’última tecnologia que hi entra és la que marca el preu. I divendres, malgrat l’alta generació renovable, el carbó i el gas -més cars- van entrar al mercat, malgrat aportar-hi conjuntament menys del 13%.