Un escàndol per informació privilegiada esclata als EUA

Que els legisladors tinguin accés a informació de primera mà sobre assumptes d’interès és fonamental per a l’elaboració d’una resposta política. Però també pot ser un avantatge i un test per a l’ètica dels càrrecs públics. Un examen del qual no semblen haver sortit gaire ben parats un grup de senadors dels EUA que podrien haver-se beneficiat del seu accés a informació sobre la propagació del coronavirus i el seu impacte en l’economia. Diversos d’ells es van vendre accions per valor de milions de dòlars abans que la pandèmia enfonsés les borses.

El focus s’ha centrat especialment en dos republicans: el senador Richard Burr, que representa Carolina del Nord, i la senadora Kelly Loeffler, que ocupa una cadira per Geòrgia. En el cas de Burr, el 13 de febrer ell i la seva dona es van vendre accions valorades en 628.000 i 1,7 milions de dòlars, incloses dues cadenes hoteleres. En el cas de Loeffler, el 24 de gener va vendre’s accions per valor de centenars de milers de dòlars i va fer dues compres, per exemple, accions d’una companyia que desenvolupa programari per al teletreball. Es dona la circumstància que el marit de la senadora és Jeffrey Sprecher, president de la Borsa de Nova York.

No és notícia que els senadors comprin o venguin accions. Està permès. Amb tot, una llei del 2012 prohibeix l’ús d’informació que no estigui a disposició del públic per obtenir beneficis privats. I això és el que pot haver passat en aquest cas. Els senadors van tenir una sessió informativa sobre el coronavirus el mateix dia que Kelly Loeffler va començar a vendre accions.

Ella nega qualsevol decisió vinculada a aquesta informació. “És un atac ridícul i sense fonament”, es va defensar a Twitter abans d’indicar que les decisions sobre la seva cartera de participacions “les fan múltiples assessors externs sense el meu coneixement ni el del meu marit”. En el cas de Burr, el senador defensa que ell “va confiar només en informacions públiques” per prendre les seves decisions a la borsa. Fins i tot va detallar que va prendre les decisions després d’escoltar les informacions del canal econòmic CNBC des de l’Àsia.

En el cas de Burr, plou sobre mullat. Durant la crisi del 2008, i mentre emetia missatges de calma a tota la societat, va fer tot el contrari a casa i va demanar que “treguessin tot el que poguessin” del caixer automàtic. Ho va confessar en una reunió amb líders empresarials el 2009, tot i que va negar que s’hagués fet ús d’informació obtinguda en cap reunió informativa al Senat.

Nous descensos en la borsa

D’altra banda, les borses van tornar a caure amb força ahir malgrat les diferents intervencions dels bancs centrals i, en concret, de l’últim anunci de la Reserva Federal, que diumenge va anunciar la compra il·limitada de deute. A Espanya, l’Íbex-35 va caure un 3,3% i ja està just per sobre dels 6.200 punts. Amb tot, la prima de risc està estabilitzada en 113 punts, amb una variació de només l’1% ahir.