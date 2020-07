Donohoe, un amant de la rigidesa fiscal que maneja les finances del ‘paradís’ de les grans tecnològiques

El nomenament del ministre de Finances irlandès, Paschal Donohoe, com a nou cap de l’Eurogrup representa una victòria per als estats més petits i fiscalment conservadors de la UE. Amb ell de ministre, Irlanda s’ha sumat a la Lliga Hanseàtica, l’agrupació de països petits del nord que lluiten per evitar una ampliació del pressupost comunitari i que s’oposen a aprovar transferències als països del sud si no van acompanyades de programes d’ajustament pressupostari.

De fet, juntament amb Luxemburg (que també havia presentat el seu ministre a liderar l’Eurogrup), Irlanda és el principal focus de crítiques dels països del sud per la seva política fiscal, orientada a captar seus de grans empreses amb un impost de societats molt inferior al que mana la normativa europea. Una política de baixos impostos empresarials que Donohoe ha mantingut sense gaires canvis.

No obstant, potser perquè el seu país va ser rescatat durant la crisi anterior, el nou president de l’Eurogrup ha donat suport als recents programes europeus d’estímuls per frenar l’impacte del covid-19, que la majoria de governs del nord del continent han criticat per massa ambiciosos.

Un altre punt calent del mandat de Donohoe serà trobar un acord pel que fa a la creació d’una taxa europea a les empreses tecnològiques. La idea de diversos països de la UE és tirar pel dret sense esperar un pacte mundial sobre aquest tema, cosa que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha avisat que tindria conseqüències, ja que gran part de les companyies afectades serien nord-americanes. Donohoe haurà d’actuar d’àrbitre entre els governs europeus malgrat un fet cabdal: la majoria de tecnològiques, com Google, Apple o Amazon, tenen la seu europea a Irlanda. En una entrevista recent al Financial Times, Donohoe va demanar a la UE que insisteixi en un diàleg en el marc de l’OCDE que es va trencar després que els EUA es retiressin, i va advertir que aprovar una taxa sense consens internacionals augmentaria les tensions comercials amb els EUA i altres economies.

Donohoe és membre del partit conservador Fine Gael, membre del PP Europeu. Graduat amb honors en ciències polítiques i economia al Trinity College -la universitat més prestigiosa d’Irlanda-, va ser directiu de la multinacional Procter & Gamble al Regne Unit, fins que va tornar a Dublín per dedicar-se a la política. El 2013 va ser nomenat ministre d’Afers Europeus i després ministre de Transport, abans de fer el salt a Finances el 2017.