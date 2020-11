Els experts culpen el model d'ajudes per concurrència del col·lapse

¿Es pot evitar que una pàgina web es col·lapsi? Com i per què es paralitza quan hi intenten accedir milers de persones alhora? Les incidències tècniques a l'hora de demanar via internet les ajudes per als autònoms i els negocis afectats per la pandèmia han posat en dubte l'estat de les plataformes que utilitza la Generalitat per a aquest tipus de tràmits.

"Normalment anticipes la demanda i tens una infraestructura que s'hi correspongui", explica César Córcoles, director del postgrau de desenvolupament d'aplicacions web de la UOC. Per a l'acadèmic, el que va passar ahir amb les sol·licituds dels subsidis seria l'equivalent al desbordament dels portals de venda d'entrades quan hi ha un concert multitudinari.

Tot i així, Córcoles destaca que aquest no té per què ser el desenllaç de totes les situacions en què una pàgina rep un pic de demanda. "En unes setmanes serà el Black Friday i als principals comerços electrònics no passarà això", indica l'expert. Així doncs, apunta que l'administració podria comptar amb potència de computació extra perquè els departaments la compartissin en contextos com aquest, sobretot si es pot preveure que hi haurà una allau de persones connectades a un mateix portal. "Això no és gens fàcil de gestionar", admet.

És per això que també recomana l'ús de l'anomenat núvol, és a dir, servidors de grans empreses en què es poden emmagatzemar aquestes peticions sense necessitat de sumar equipaments físics. "El problema és que la contractació d'aquests serveis per part de l'administració no és un procés ràpid", afegeix. En aquest sentit, recorda la rellevància del manteniment dels sistemes i les aplicacions de la Generalitat, que és "tan important com la dels seus edificis".

18.000 peticions per minut

El periodista de l'ARA i enginyer de telecomunicacions Albert Cuesta recorda que la plataforma estava preparada per gestionar un màxim de 15.000 peticions per minut, però l'allau de sol·licituds ha arribat a les 18.000. "M'estranyaria que el CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació) no hagués dimensionat bé la web, perquè n'han gestionat de relacionades amb el covid-19 amb molt més trànsit", indica. "El problema és com s'ha fet la convocatòria de les ajudes", afegeix.

Cuesta considera que la Generalitat hauria d'haver tingut en compte el fet que hi havia la possibilitat que molts autònoms que no optaven a les ajudes (Treball calcula que eren prop de 100.000 del mig milió que hi ha a Catalunya) s'hi connectessin igualment. "La informació estricta es podria posar en una web estàtica i, un cop llegida, dirigir l'usuari a una de transaccional per tramitar la petició", raona. Insisteix, però, que la incidència no s'ha produït tant per "capacitat tècnica" com pel mateix format de les ajudes.