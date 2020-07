Un lobi d’experts reclama un pla per modernitzar el teixit industrial espanyol

Un grup de tretze economistes amb vinculació amb diferents partits, entre els quals hi ha els exconsellers d’economia Andreu Mas-Colell i Antoni Castells, han elaborat un pla en què proposen que Espanya utilitzi els fons europeus per dur a terme un programa de reconversió per modernitzar el teixit industrial. En l’elaboració del projecte, que es farà arribar a les diferents administracions, també hi han participat juristes i professors universitaris amb dilatades carreres professionals.

“Venen anys molt complexos”, assegura el catedràtic d’economia de la UAB, Josep Oliver, que es troba entre els impulsors del projecte. Oliver creu que amb l’esclat de la pandèmia del covid-19 s’ha posat de manifest que l’economia espanyola necessita “unes bases més sòlides”, per la qual cosa cal potenciar la indústria com a motor per modernitzar-la.

El catedràtic de la UAB augura que l’Estat, que ja partia de nivells molt elevats de deute públic abans de la crisi actual, arribarà a una taxa encara major i a uns nivells de dèficit “difícilment reduïbles” a curt termini. “Això no és la primera vegada ni la segona que passa”, diu, per la qual cosa, després d’una “reflexió”, els economistes van arribar a la conclusió que s’ha repensar la política industrial.

La proposta es basa, doncs, en aprofitar els fons que la UE destinarà a ajudes per donar un impuls verd i digitalitzar les economies del continent, per encarar la indústria espanyola cap a sectors estratègics dintre dels sectors energètics, tecnològics i de ciències aplicades, que són sectors d’elevat valor afegit.

La proposta dels tretze economistes recupera la idea de fer un pla de política industrial dirigit per l’Estat, una idea que fins fa poc es considerava “passada de moda”, però que creuen imprescindible per posar al dia l’economia espanyola. “En un estat petit no pot decidir el mercat”, diu un altre dels impulsors de la iniciativa, l’expresident de l’Autoritat Portuària de Barcelona i enginyer Joaquim Coello. “Tornem als orígens”, afegeix.

Consens amb pocs països

En aquest sentit, però, Coello no aposta per un model únicament nacional, sinó que considera que el govern hauria de consensuar el pla amb Alemanya i França -les dues potències econòmiques de la UE- i, potser, amb Itàlia o els Països Baixos. A més, creu que hauria d’estar ben dotat econòmicament per ser creïble, per la qual cosa és important la participació de la UE a través del seu pressupost o del fons de recuperació que s’està discutint aquest cap de setmana en la cimera europea.

El programa de reconversió es basaria en un sistema de col·laboració i finançament publicoprivat -part dels fons haurien de sortir de les empreses participants- i cadascun dels diversos projectes tindria unes empreses líders i altres empreses “traccionades”, diu Coello. Aquest model és habitual en sectors com l’aeronàutica o la defensa, on ja es duen a terme projectes similars, com el caça europeu Eurofighter.

A banda dels exconsellers Mas-Colell i Castells, entre els promotors de la iniciativa també hi ha l’actual secretari general d’Indústria del govern espanyol, Raül Blanco; l’exdegà del Col·legi de Notaris i vicepresident de la Fundació La Caixa, Juan José López Burniol; l’exconseller del Banc d’Espanya Guillem López Casasnovas; l’expresident de la CCMA Miquel Puig, i l’expresident del Cercle d’Economia Antón Costas.