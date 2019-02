L'exsecretari d'estat d'Economia de Zapatero, nomenat president del regulador bancari europeu

El nou responsable de l'Autoritat Bancària Europea (EBA, per les sigles en anglès) serà un espanyol. Aquest dimarts el regulador europeu ha anunciat a través d'un comunicat que José Manuel Campa, exsecretari d'estat d'Economia del govern de José Luis Rodríguez Zapatero entre el 2009 i el 2011, substituirà l'italià Andrea Enria al capdavant d'un organisme que, a més, ha d'afrontar un canvi de seu pel Brexit. Va ser París la capital europea que va aconseguir la seu d'aquest organisme quan es van prendre aquestes decisions de cara al Brexit que s'ha de produir d'aquí poc més d'un mes. El canvi de presidència coincidirà, doncs, amb el canvi de seu.

