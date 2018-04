Una hora de feina a Espanya val un 30% menys que a la mitjana de la zona euro

La feina d'un treballador a l'Estat espanyol durant una hora és 9 euros més barata que a la mitjana dels països que fan servir l'euro. L'estadística de cost laboral per hora que ha publicat aquest dilluns Eurostat mostra com el que el total que acaba pagant una empresa (entre salari, Seguretat Social, altres assegurances o serveis com dietes o transport) per una hora de feina d'un dels seus treballadors és un 30% menys a Espanya que als països de l'Eurozona. La diferència és exactament de 9,1 euros l'hora perquè el cost laboral a Espanya es va situar als 21,2 euros l'hora el 2017 mentre que la mitjana de països de l'euro va ser de 30,3 euros. La mitjana de la UE va ser de 26,8 euros l'hora.

Les diferències entre països són considerables. Com ressalta la mateixa agència europea d'estadística, els costos laborals el 2017 es mouen en una àmplia forquilla d'entre 4,9 euros l'hora de Bulgària, als 42,5 euros de Dinamarca. Aquestes estadístiques tenen en compte els costos salarials dels diferents sectors de l'economia excloent, però, l'agricultura i l'administració pública. El rànquing deixa Espanya a la cua de les grans economies europees en costos salarials, per darrere del Regne Unit, Alemanya, França, Itàlia o Irlanda i per davant d'Eslovènia, Grècia o Portugal.

A més, les dades mostren com en el cas d'Espanya, el cost laboral s'ha mantingut estancat des del 2012 després d'haver augmentat amb força entre 2008 i 2012, però sempre per sota de les mitjanes europees. De fet, es pot observar com mentre els últims anys de la recuperació els costos laborals espanyols s'han mantingut pràcticament sense varacions (han ballat una dècima entre els 21,1 euros l'hora i els 21,2).





La Comissió Europea ja constatava aquest fet la setmana passada en el seu últim informe sobre Espanya que destacava com entre 2012 i 2016 a l'Estat no hi ha hagut augments de salaris ni tan sols en aquells llocs on ha augmentat la productivitat. L'informe arribava a la conclusió, tal com va avançar 'El País', que mentre de mitjana la productivitat real a Espanya va augmentar un 1% entre 2012 i 2016, els salaris van créixer només un 0,06% de mitjana i ja descontada la inflació.

Una constatació que contrasta amb el discurs actual de govern i patronal. Els últims anys, sindicats i empresaris no han aconseguit pactar l'augment salarial que haurien de reflectir els convenis col·lectius precisament perquè les organitzacions de treballadors reclamen recuperar el poder adquisitiu perdut durant una època de caigudes salarials i també durant els últims anys en què els beneficis empresarials s'han recuperat però els salaris no ho han fet. Una de les claus de l'augment de la productivitat a Espanya és justament la caiguda dels salaris i, per això, ara són diferents les veus que reclamen vincular l'augment salarial a la productivitat. Ho ha dit aquest mateix dilluns el secretari d'Estat de Pressupostos, Alberto Nadal, en una entrevista a 'El País'.

El que sí que està en línia amb la mitjana europea és la part d'aquest costos salarials que no van a parar al treballador, és a dir les contribucions socials. Mantenen un pes del 25% del cost salarial, mentre la mitjana euroea és del 24% i la de la zona euro del 25,9%. Per tant, el que és més baix en comparació amb els socis europeus és el salari que percep el treballador i no el que han de pagar les empreses per ocupar-los.

Per sectors, la indústria és la més ben pagada amb 23,3 euros/hora a Espanya i 33,4 a la zona euro. Construcció i serveis es mantenen als 20 euros l'hora a Espanya i als 26,7 i 29,3 respectivaement als estats que tenen l'euro com a moneda.