Foment rebutja allargar les concessions d'autopistes com vol Abertis

Cop de porta del govern espanyol a la proposta d'Abertis d'allargar les concessions de les autopistes de peatge durant el mateix temps que duri l'estat d'alarma. Tal com va avançar l'ARA, l'empresa vol que se la compensi pel descens de trànsit que ha provocat la declaració de l'estat d'alarma, fet que ha retallat dràsticament la facturació dels seus peatges.

Aquest dilluns, però, el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha afirmat que no es plantegen compensar les empreses concessionàries d'autopistes.

Ábalos ha afirmat que el seu ministeri no s'està plantejant "cap rescabalament" per a aquestes empreses, responent a preguntes dels diputats d'ERC i JxCat durant la comissió sectorial del Congrés dels Diputats. "No veiem aquesta necessitat" que planteja Abertis, afegia més tard un portaveu del ministeri a l'ARA, que també revelava que, per molt que el sector s'hagi posat en contacte amb ells, no hi estan negociant "res".

Ábalos fins i tot ha afirmat que "no tenia constància" que l'empresa presidida per Marcelino Fernández Verdes s'hagi posat en contacte amb el seu equip "amb cap pretensió".

Els contactes s'estan tenint a través d'organitzacions sectorials i patronals

Segons les fonts consultades, això es deu al fet que els contactes d'Abertis amb el govern s'estan fent a través d'organitzacions sectorials i patronals. De fet, una portaveu d'Abertis ha explicat avui que "a nivell sectorial" s'està analitzant com hauria de compensar el govern les concessionàries que presten un servei essencial (i, per tant, no han pogut tancar) però que no tenen dret a rebre cap tipus de compensació.

Abertis plantejava que les concessions d'autopistes s'allarguin. Això significaria que els peatges de l’AP-7 (Tarragona-la Jonquera), l’AP-2 (Barcelona-Saragossa) o la C-32 (Barcelona-Palafolls) no s'aixequin l’1 de setembre de l’any vinent, que és quan expiren els contractes, sinó més endavant. De totes maneres, aquestes no serien les úniques autopistes on s'allargaria el contracte, sinó que s'aplicaria a totes les que hi ha actualment.

Empreses com les concessionàries d'autopistes (però també d'altres, com les àrees de servei o alguns locals comercials dels aeroports, per exemple) no han pogut tancar tot i la davallada de clients que han tingut des que es va declarar l'estat d'alarma.

Fins ara, el govern espanyol ha fet dos decrets en els quals regula què passarà amb les empreses concessionàries que operen un servei públic (i això inclou des de guarderies a centres esportius i gimnasos i les que tenen contractes amb l'Estat, les autonomies o els ajuntaments).

Els decrets estableixen que les empreses que s’hagin vist obligades a tancar tindran dret a una compensació durant el temps que no hagin pogut prestar el servei. A més, s’especifica que aquesta compensació es farà “ampliant la durada inicial” del contracte. És a dir, que si s’han vist obligades a aturar-se tres mesos, el contracte s’allargarà en la mateixa proporció.

Ara bé, hi ha alguns sectors que han quedat explícitament exclosos d'aquestes compensacions, com les empreses vinculades a la mobilitat. Ara Ábalos ho ha confirmat de viva veu.